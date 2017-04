Las ‘gacelas’ ecuatorianas requieren más competencias

‘He visto el video como 1 000 veces, no creo que soy yo la del remate”, relata entre asombro y sonrisas Ángela Tenorio. La velocista y el equipo 4x100 metros logró en Bahamas la clasificación al Mundial de Atletismo, que será en Londres.

“Los relevos es una competencia de mucha adrenalina. Mientras esperaba mi turno sentí nervios porque no sabes si el testigo te va a llegar, en el trayecto puede pasar cualquier cosa”, añade Tenorio, de 21 años y quien recibió el testigo con una desventaja de 5 metros. Su remate causó atención por la fuerza y velocidad que imprimió para lograr el triunfo en la misma línea de llegada.



Pero tras ese triunfo y esa clasificación hay historias por contar. “En el Mundial del 2015, cuando ganamos la final B, fue nuestra última competencia oficial. Para este Mundial fuimos con el entrenamiento de un mes y medio”, detalla.



Enfatiza que, “las atletas del equipo de China, de manera individual, no nos ganan, nosotras somos más rápidas; pero el relevo esta vez logró la medalla de oro. En el Mundial pasado les ganamos. La diferencia fue que ellas estuvieron un mes entrenando en Bahamas”. El equipo ecuatoriano de relevos se puso a entrenar desde fines de marzo cuando se confirmó su participación al Mundial. “Por dos años no entrenamos, me pregunto, qué habría pasado si nosotros manteníamos el proyecto. Lastimosamente no recibimos el apoyo que debíamos”.

No deja de reconocer que esta clasificación al Mundial, significa “que hemos avanzado como país, ya no somos atletas desconocidas”. Marizol Landázuri tomó esta clasificación con la euforia de haber logrado un objetivo histórico, pero la celebración pasó. “En Ecuador aún se mantiene la mala costumbre de no apoyar al atleta. Cuando llegan los triunfos te reciben, publican las fotos, pero una semana después no existes. No hay apoyo para el resto de la preparación y la participación en las competencias internacionales”.



Y, puso un ejemplo de un hecho que sorprendió. “Llegamos con la clasificación al Mundial de Atletismo y el fin de semana vamos al Grand Prix de Colombia. Nuestro entrenador, Nelson Gutiérrez, no va con nosotras”. La Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA) inscribió a Fátima Navarro, entrenadora de Maribel Caicedo, quien también integra el grupo de atletas.



Además, según el pasaje aéreo, el retorno de las gacelas está previsto para el domingo, 30 de abril del 2017, día en que debían correr los 200 metros. “Nos afectan esos hechos porque se trata de nuestra primera participación internacional para las competencias individuales. Queremos correr en el Mundial los 100 metros y tenemos que lograr las marcas base”.



La clasificación de Ecuador tiene a un responsable, el entrenador Nelson Gutiérrez, quien en el 2012 emprendió un proyecto de desarrollo del atletismo de velocidad. “Para ir al Mundial requerimos de unas cuatro o cinco competencias en EE.UU. y Europa. En Sudamérica no hay un nivel que pueda contribuir en la preparación”, señala Gutiérrez.

Solicitará un replanteo del plan a la FEA y el Ministerio del Deporte para financiar la preparación del equipo para el Mundial que será en agosto.



En su evaluación destacó el trabajo de todas. “Yuliana Angulo fue la más regular, Marizol debe mejorar su seguridad, Romina Cifuentes estuvo precisa y Ángela mostró quién es en esa definición”.