Andrés Iniesta anunció su retiro de la selección española

Luego de la goleada que el Barcelona SC le atizó al Real Madrid el último sábado al imponerse por 3 a 0 en el Santiago Bernabéu y en el que Andrés Iniesta fue una de las figuras, el portal de noticias Marca publicó una entrevista en la que el español anuncia su retiro del seleccionado.

"Todo indica que sí. Esa cita tan importante puede ser el final a una trayectoria de mucho tiempo en la que he vivido cosas únicas. Veremos qué pasa, pero por momento, edad y situación todo indica que así será", respondió el mediocampista ante la consulta del periodista sobre su posible retiro tras la Copa del Mundo.



Iniesta, referente del FC Barcelona, se ha ganado el amor de España por el fútbol que demostró en el elenco nacional durante el Mundial de Sudáfrica 2010, edición en la que fue el autor del gol ante Holanda en la final que le dio el título a su equipo por primera vez en la historia.



Con respecto al hueco que dejará en el combinado ibérico, el volante de 33 años señaló a su posible reemplazo: "Veo a Isco como un futbolista importante de presente y también de futuro. Nunca me han gustado las palabras sucesor o relevo de tal y cual. Cada uno es distinto y tiene sus características y seguro que Isco será un referente en la selección. De hecho, ya lo es y lo será también en el futuro".



Esto, sin embargo, no significa el fin de su carrera como futbolista profesional, al menos en el corto plazo. Pero su futuro podría no ser el FC Barcelona: "Ahora ha llegado el momento en que cada año tengo un rato para mí, para decidir lo que quiero para mi futuro siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo. El FC Barcelona me ha ofrecido esta opción (contrato vitalicio) y le estoy agradecido. Espero que la decisión que tome sea la más correcta".



Con respecto a su vida después del retiro, Iniesta no confirmó que su plan sea ser entrenador, aunque reconoció que es una posibilidad. Sí sostuvo que su vida seguirá ligada al deporte que más ama: "Estaré muy cerca del campo de fútbol".