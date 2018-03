Andrea Vera: ‘Un compromiso con el fútbol femenino’

Andrea Vera es una de las legionarias de la Selección Nacional de fútbol femenino. Juega en el F.C. Indiana de la Liga Semiprofesional de fútbol femenino de los Estados Unidos (WPSL, por sus nombre en Inglés).

“Tenemos un reto más grande que hace cuatro años. En la Copa América del 2014 pudimos clasificarnos al Mundial, hoy estamos trabajando para lograr una nueva clasificación, todas nos hemos centrado en ese objetivo”, dijo la jugadora de 24 años.



Su posición es arquera, un puesto del que dice “está enamorada”, porque es una lideresa innata. “Soy capitana en mi equipo y ser arquera me obliga a transmitir seguridad y liderazgo al resto de mis compañeras”.



Detalla que en la Liga Semiprofesional de fútbol femenino de los Estados Unidos ha enfrentado a varias seleccionadas de Estados Unidos, México y Costa Rica. “Allá, el fútbol femenino tiene un proceso de varios años. Ha sido importante aprender mucho para regresar al país y aportar con esa experiencia para su crecimiento. Pero el desarrollo en Ecuador debe contar con el respaldo de todos”.



La primera vez que fue convocada a la Selección ocurrió hace siete años. Hoy es una de las jugadoras con mayor experiencia. “La entrenadora Wendy Villón tiene un grupo base al que lo conoce pues ellas han sido campeonas nacionales con Rocafuerte y Unión Española. También estamos jugadoras que estuvimos en el Mundial y en otros procesos”.



En la próxima Copa América de fútbol femenino, esta selección se juega tres años de actividad competitiva pues entrega dos cupos y medio al Mundial de Francia; dos cupos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y cuatro cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Andrea, cuyo tono de voz a veces sube para dar énfasis a sus declaraciones, dice que esta selección tiene “un compromiso con el país y con el fútbol femenino, en especial”.



Para lograr estos cupos, cree que es importante el aporte de todas las ‘legionarias’. Además de ella están tres jugadoras que llegarán desde Colombia, dos de Estados Unidos y una de España. “Es importante la experiencia que vamos acumulando. Ya hemos enfrentado a varias selecciones internacionales, en el Mundial, aunque nos fue mal, nos dejó varias cosas”.



En Ecuador, Andrea jugó por la Universidad San Francisco y por Quito FC, entre el 2012 y el 2015. Luego viajó a Estados Unidos. “Me ofrecieron una beca completa y me fui a Indiana. Allí estudio Fisiología en el deporte y juego en el equipo de la Universidad. Me falta un año para culminar mi carrera”.



Comparte el criterio de Carlos ‘Pibe’ Valderrama, quien dice que el deporte tiene que ir de la mano de los estudios. “Gracias al deporte logré esta beca de estudios, es muy importante para mi formación futbolística y profesional”; además dice que “el dominio de la lengua en inglés está cada vez mejor”.



Sueña con jugar en otro Mundial, enfrentar a grandes potencias y estrellas del fútbol femenino. “Hacer realidad un sueño produce una alegría que no se compara con nada”.



Añade, que lograr una meta compensa el tiempo que no se pasa con la familia y de largas jornadas de concentración y entrenamiento.

Sin embargo, ser titular en la Selección es una misión complicada, debe pelear esa plaza con Shirley Berruz, quien fue titular en el Mundial; Andrea Morán, e Irene Tobar, quien juega en Real Cartagena, de Colombia. De las cuatro, solo tres irán al torneo de Chile.



En la Copa América, la selección de Ecuador se enfrentará, en la primera fase a Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia. El certamen se realizará del 4 al 22 de abril.



Andrea Vera Coral



Nació. el 10 de abril de 1993. Mide 1,70 metros.



Récord. Con Ecuador jugó la Copa América de 2014, el Mundial de Canadá en el 2015.



Club. F.C. Indiana de la Liga de los Estados Unidos