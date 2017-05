Anderson Ordóñez: ‘Barcelona me vendió en un millón de euros’

Entrevista a Anderson Ordóñez, futbolista de Eintracht Fráncfort. Empezó en las inferiores del Barcelona, club que lo prestó a El Nacional (2015). Fue campeón con los toreros en el 2012, donde jugó dos cotejos, y en el 2016.

¿Cómo es su vida en Alemania?



Llegué en enero, al principio fue duro por el clima. También fue difícil estar lejos de la familia, porque prácticamente toda mi vida han estado conmigo, sobre todo mi hija y mi esposa.



¿Habla con ellos?, ¿cómo se comunican?



Claro, todos los días estamos en contacto. Nos vemos por videollamadas y eso me ha ayudado bastante.



Usted dice que el idioma se le dificultó, sobre todo porque el alemán es complicado para los que hablamos español, ¿cómo fue su experiencia?



Sin duda muy difícil. Llegué sin saber nada. Por suerte en el equipo tenemos un traductor. Y fuera del equipo me ha estado ayudando un amigo ecuatoriano que habla alemán.



¿Tiene un asistente que le ayude a resolver los problemas cotidianos, como hacer las compras, movilizarse…?



Sí, en el Eintracht hay alguien que me ha ayudado mucho, pero yo opto más por ir acompañado de mi amigo.



Sin su familia, sin saber el idioma y se lesionó. ¿Qué pasó por su mente ?



Eso va a quedar como una anécdota. Primero me sentí mal por llegar y tener que acostumbrarme a una nueva vida. Y a los cinco días de entrenamiento me lesioné por una distensión de ligamento en la rodilla derecha que tuve allá. La verdad fue duro y no me lo esperaba. Yo llegaba con la ilusión de adaptarme rápido al equipo, pero no se dio; pasé dos meses lesionado.

¿Se le cruzó por la mente la idea de regresar a jugar a Ecuador o pensó que eso no era para usted?



No. Siempre pensé que esto sí era para mí. Cuando me lesioné me hice más fuerte y me aferré más.



¿Cómo se lleva con sus compañeros del Eintracht, con los alemanes y con los que hablan español?



Siempre trato de llevarme bien con todos. En este caso obviamente por el idioma me llevo mejor con los que hablan español. Pero la verdad es que todos han sido amables; incluso ya intercambio palabras con los que hablan alemán.



¿Sigue algún curso?



Ahora recibo clases del traductor, pero estoy más dedicado al fútbol. Pero es complejo el idioma. Por eso yo no hago nada, todos los trámites y cosas que necesito las hace el personal del equipo. Pero las cosas de la casa las hago yo, como limpiar y lavar la ropa.



¿En la ciudad se moviliza en el metro?



No. Tengo auto. Con eso no tengo problema. Antes andaba con GPS, pero ya conozco mejor la ciudad. Hasta ahora no he cometido ninguna infracción.

¿Cómo es su relación con el entrenador Niko Kovac?



La idea del equipo era hacer un plan de adaptación conmigo y probar seis meses. El propósito era que esté en óptimas condiciones para la temporada que viene, pero me adelanté y logré jugar este año. Eso no estaba en los planes. Él ha visto mi desempeño y me ha dado la confianza.



¿Qué hará en sus vacaciones en Ecuador, además de visitar a su familia?



Quiero terminar de arreglar los papeles que faltan para traer a mi hija y esposa.



¿En Alemania qué tipo de comida consume?



Comida ecuatoriana, obvio. Seco de pollo, menestra...

¿Usted cocina o cómo hace, porque es difícil hallar un restaurante?

En un principio me cocinaba yo, pero ahora voy a un restaurante colombiano que es lo más parecido a la comida ecuatoriana que hay en Fráncfort.



¿Extraña algo de la cocina ecuatoriana?



Bueno, me hacen faltan los mariscos, los cebiches, el pescado, concha…



¿Qué le gusta de la cocina alemana?



Las salchichas de acá son espectaculares (risas)…



¿Y la cerveza?



No, casi no tomo y no la he probado bien.



Barcelona le adeudaba dinero producto de la venta de su pase al Eintracht, ¿ya arreglaron?

Cada vez que me acuerdo ese tema me molesta mucho. Sigo esperando respuesta de los dirigentes de Barcelona. Ya estoy iniciando los trámites legales en vista de que no se han pronunciado. Yo creo que no le dan importancia.



¿Quién le está ayudando con la demanda?



Yo estoy por instalar una reunión con el abogado del club acá de Fráncfort y creo que él me va a ayudar.



¿Cuánto le debe el club?



El 15% de mi traspaso que fue de un millón de euros y que el club alemán ya pagó hace tiempo, pero ellos no cumplieron con darme el porcentaje. En ese tema he sido comprensivo. Pero me dan fechas y fechas, pero veo que es mentira.



¿En qué invertirá?



Quiero comprar una casa. No tengo casa propia en Ecuador, he vivido arrendando y ese es otro sueño que quiero cumplir.