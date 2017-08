Ana Pérez Assante es la primera mujer asesora de árbitros de la Conmebol

La peruana Ana Pérez Assante fue designada como nueva asesora de árbitros internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), anunció hoy la organización continental. La designación "es un hecho inédito e histórico", consideró la entidad.

Pérez Assante, árbitro de fútbol durante 13 años en su país, se suma así a otras mujeres que, desde el año pasado,empezaron a ocupar puestos destacados en la administración del fútbol prfoesional sudamericano,tanto administrativos como de campo.



Desde hace cinco años, la mujer peruana es instructora con insignia FIFA y trabajó como arbitro profesional desde hace 13 años en Perú, donde también fue profesora de niños de 0 a 5 años.



Dejó esa carrera docente "por amor al arbitraje" y hasta ahora no se arrepintió de la elección. "Cuando me enteré de la designación (de la Conmebol) de verdad no lo podía creer, estaba muy emocionada.



Me siento muy feliz, trabajé mucho tiempo para esto y por sobre todo es un gran compromiso", dijo la profesional peruana. La nueva asesora internacional de árbitros sudamericanos ya dirigió dos clásicos del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario, estuvo en el Mundial de fútbol femenino de Estados Unidos 1999, los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y el Mundial Sub 17 de varones en Trinidad y Tobago 2001.