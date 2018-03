Ana Camila Paladines aporta experiencia a la Selección Sub 17

Ana Camila Paladines, a sus 16 años, es una de las jugadoras más experimentadas en la Selección Nacional Sub 17 que hoy debuta en el Sudamericano de fútbol que se desarrollará en Argentina.

“Estuve hace dos años en el Sudamericano Sub 17 que se jugó en Venezuela y este año en el Sub 20”, relató la jugadora lojana, que presta sus servicios en el club 7 de Febrero de Los Ríos.



Con el equipo fluminense ha disputado dos Campeonatos Nacionales. En el 2016 llegó a instancias finales, mientras que en el 2017, avanzó hasta las semifinales. “Desde pequeña juego fútbol.



Lo hice en equipos masculinos, en el Brasil Soccer, con ellos aprendí a desbordar por las bandas y hacer el centro a mi goleadora”.



En la cancha evidencia un buen manejo del balón. Su técnica la demuestra al recibir el balón y hacer los pases con precisión.

También para protegerlo y correr hacia el arco rival. “La profesora Vanessa Arauz me ha ayudado mucho en perfeccionar mi técnica. Ahora debo demostrarlo en la Selección porque queremos hacer un buen papel en Argentina”, añadió la volante, que nació en Calvas, en Loja, el 26 de septiembre del 2002.

Quiere apoyarse en la experiencia que logró en los torneos internacionales para lograr un puesto en el equipo titular en el torneo que comienza hoy y que entregará dos cupos al Mundial Sub 17 de Uruguay. “Aprendí muchas cosas, no se dieron los resultados que esperábamos, pero está en nosotros cambiar y lograr la clasificación al Mundial”.



Hace dos años, en el Sudamericano Sub 17, Ecuador no superó la primera fase, jugó tres cotejos y solo ganó uno. En enero pasado, con la Sub 20, tampoco pudo superar la primera ronda. “En esa selección estuvimos varias jugadoras de 16 años. Nos toca poner en práctica ahora todo lo aprendido”.



Se empeña mantener un alto nivel competitivo porque “mi objetivo es lograr una beca en alguna universidad en el país o en el exterior, y llegar al fútbol profesional. En el país ha crecido el fútbol femenino, pero aún falta mucho por recorrer, queremos llegar a tener una Liga Profesional”.



Ante la falta de un Campeonato Nacional femenino más extenso, juega en equipos barriales y también en la selección de su colegio. “Estudio el sexto de bachillerato y me hago tiempo para entrenar Loja y viajar a Babahoyo en los partidos del 7 de Febrero. Gracias a Dios tengo el respaldo de mis padres que hacen posible que cumpla mis sueños”.

Para Ana Camila, el fútbol tiene que ir de la mano de los estudios. “En ocasiones se torna difícil, pero en la vida hay que trabajar duro para lograr los objetivos”.



Desde que aprendió a jugar fútbol se demostró que el fútbol no es solo para hombres. “Somos guerreras, nos esforzamos igual que ellos, así que trabajando duro podemos lograr lo que queremos”.



Dice que el fútbol femenino en Loja se va abriendo paso en los torneos colegiales, pero que hace falta mayor actividad. “Está en las chicas trabajar para lograr ese crecimiento deportivo”. Con la selección de Loja estuvo en los Juegos Nacionales.



Se reconoce admiradora de la goleadora brasileña Marta y de la estadounidense Alexandra (Álex) Morgan. “Me gusta mucho cómo juegan”.