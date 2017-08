Morata y Rooney destacan en la primera jornada de la Premier 2017/2018

La primera jornada de la Premier League 2017/2018 no estuvo exenta de emociones, goles y sorpresas, y el Chelsea, el vigente campeón, se dio un batacazo en casa ante el endeble Burnley (2-3), el Liverpool se dejó dos puntos de oro en el campo del Watford en el minuto 93 (3-3) y el Manchester City fue el único que ganó con cierta contundencia (0-2 en Brighton).

Los hombres de Antonio Conte, que sufrieron la expulsión, muy protestada, de Gary Cahill, su capitán, a los 15 minutos, se vieron sorprendidos por un valiente Burnley que se fue al descanso con tres goles de ventaja.



Liderados por un gran Álvaro Morata, autor de un gol y una asistencia, los Blues estuvieron cerca de arañar un empate, pero le faltaron minutos: al final, derrota en su primer partido de liga (el año pasado sólo cayeron en casa en dos ocasiones).



"La expulsión de Cahill fue clave, ya que nos obligó a jugar el resto del partido con 10 hombres, y luego (por la doble amarilla de Fbregas) con nueve. Y eso no es fácil", dijo un visiblemente molesto Conte tras el duelo.



"Intentamos hasta el final rescatar un punto en un partido en el que nuestra primera parte fue muy mala y la segunda muy buena", apuntó el preparador transalpino.



Otro de los candidatos que sufrió en la fecha inaugural fue el Liverpool, que vio como un tanto del defensa uruguayo Miguel Britos en el tiempo de descuento de la segunda mitad (m.93) le impidió llevarse los tres puntos de Vicarage Road.





El arranque fue nefasto para los Reds -sin Coutinho, aquejado de unos problemas de espalda-, ya que a los cinco minutos ya perdían por 1-0. Al final se acabaron imponiendo los tres de arriba -Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino-, que vieron portería y dejaron a su equipo a escasos minutos del triunfo.



"No acabé muy contento en la primera mitad, en la que no vi lo que quería. Sin embargo, el segundo tiempo fue mucho mejor, aunque nos faltó cerrar el partido. Nos echamos atrás y lo pagamos. Nos costó a los dos equipos jugar los 90 minutos, pero es normal porque estamos en el primer encuentro", declaró Jürgen Klopp



Un conjunto que no falló fue el renovado Manchester City de Pep Guardiola, que se deshizo del Brighton en el último partido de la jornada sabatina en Inglaterra por 0-2.



Los Citizens cumplieron con los pronósticos y se llevaron del campo del recién ascendido Brighton un cómodo triunfo gracias a los goles de Sergio Agüero y del defensa local Lewis Dunk, que introdujo en su propia portería un balón cabeceado por

Además, este sábado 12 de agosto, otro recién ascendido, el Huddersfield Town, se colocó como sorprendente primer líder de la clasificación al asaltar en Selhurst Park al Crystal Palace de Frank de Boer (0-3).



No falló el Everton, que, inspirado por Wayne Rooney -autor del único gol del partido-, se impuso al batallador Stoke City (1-0) para inaugurar su casillero de victorias. Otro que también sumó de a tres este sábado fue el West Bromwich Albion de Tony Pulis, que se deshizo del Bournemouth con un solitario tanto de Hegazi (1-0).



El único empate en la jornada inaugural se dio en el estadio de St Marys, donde el Southampton del argentino Mauricio Pellegrino no pudo con el Swansea City (0-0).

La fecha, que arrancó el viernes con la victoria 4-3 del Arsenal sobre el Leicester City, se completa el domingo 13 con dos partidos: Newcastle United-Tottenham Hotspur (12:30 GMT) y Manchester United-West Ham (15:00 GMT).