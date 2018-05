80 alumnos se forman en una escuela de fútbol en Cañar 

LEA TAMBIÉN

Smith Cando es uno de los más entusiastas en las prácticas, corretea detrás de la pelota y trata de eludir a sus rivales. Él es oriundo de Otavalo; sus padres son indígenas. Ellos llegaron al cantón Cañar hace una década. El niño se entrena en la categoría Sub 12.

El pequeño se distingue de sus compañeros por su cabello largo, hecho trenza, que es una tradición de la nacionalidad kichwa de Otavalo. Otros alumnos, hijos de indígenas de Cañar, dejaron de lado la costumbre cultural de preservar su cabellera.



Cando y otros 79 alumnos -entre niños, adolescentes y jóvenes- se entrenan en una cancha sintética instalada en el coliseo cerrado de Tiopamba, en Cañar. De 14:00 a 18:00, los practicantes llegan de diferentes cantones, comunidades y sectores cercanos. Su sueño es convertirse en futbolistas profesionales.



Ese reto no está lejano. Así lo asegura Washington España, quien con otros dos monitores trabajan de lunes a viernes con la meta de formarlos como personas y deportistas. Él asegura que, “de aquí salieron Danilo Pichisaca y Cristian Solano, quienes se vincularon a las categorías menores de Aucas y Mushuc Runa”.



Entre los niños no faltan quienes prefieren que les llamen por los nombres o apellidos de sus ídolos. Allí se destacan Cristofer ‘Messi’ Narváez, Denis ‘Ronaldo’ Romero o René ‘Neymar’ Fajardo. Ellos son de las categorías Sub 8, 10 y 12.



Según España, exjugador del Deportivo Cuenca, el proyecto de formación de futbolistas nació hace seis años por iniciativa de la Liga Deportiva Cantonal de Cañar y con apoyo del Ministerio del Deporte. “El objetivo es la formación integral de los alumnos, pero también con la idea de buscarles un futuro a través del fútbol”.

El exdelantero de Municipal de Cañar está consciente de lo difícil que resulta lograr el propósito sin disciplina y perseverancia. Además, es más complicado trabajar con jugadores que a los 14 años todavía no saben dominar un esférico por falta de formación desde las divisiones menores.



Los alumnos de las categorías Sub 14, 16 y 18 se entrenan de lunes a viernes. Los niños de la Sub 6 y 8 lo hacen los lunes, miércoles y viernes; mientras que de lunes a jueves practican la Sub 10 y 12. La cancha de césped natural, en los exteriores del coliseo, estará habilitada en dos semanas. Ahora se encuentra en mantenimiento.



Los niños, adolescentes y jóvenes llegan de los cantones de Cañar, Suscal y Tambo, así como de las parroquias de Honorato Vásquez e Ingapirca, entre otros sectores. Sandy Solórzano, oriunda de Manabí, es la única mujer que se entrena en el grupo. Tiene 14 años.



Rafael Díaz, miembro del Departamento Técnico Metodológico de la Liga Cantonal de Cañar, sostuvo que la inscripción por cada alumno es de USD 30, que le sirve para todo el año. Se le entrega un uniforme interno y no debe pagar ninguna mensualidad.



Como parte del proyecto de formación y para conocer sus progresos, los alumnos participan en los campeonatos locales de fútbol. También realizan partidos de comprobación en las ciudades de Azogues y Cuenca. Este año tienen previsto enfrentar de visitantes al Guayaquil City.