Alfredo Arias: Los jugadores nuevos se están adaptando bien

Emelec cumple con su quinto día de entrenamiento en el complejo Los Ceibos, en Montevideo, Uruguay. Los eléctricos tenían prevista una práctica a doble jornada, bajo el mando del entrenador Alfredo Arias.

“No puedo decir que ya están al 100% porque tenemos pocos días de trabajo, pero los jugadores nuevos se están adaptando bien”, mencionó el entrenador charrúa, en una entrevista para la radio Súper K800.



Este año, los eléctricos sumaron a Bruno Vides, Cristian Ramos, Ayrton Preciado, Ayrton Morales, Joao Rojas (se quedó en Ecuador con la Selección Sub 20), Carlos Orejuela y Romario Caicedo.



Según Arias, se conformó un equipo joven y rápido. Eso le ayudará a mantenerse como un elenco competitivo, pese a la transición que atravesarán debido al recambio de la base de jugadores.



“A mí me encanta el jugador ecuatoriano, este año llegaron jugadores de una riqueza técnica y física inigualables. Los extranjeros también sumarán, son jugadores con un recorrido importante”, dijo el entrenador.



En Uruguay, los eléctricos se entrenan con chalecos especiales, que permiten la correcta medición fisiológica durante las sesiones. Se tiene en cuenta pulsaciones, desarrollo muscular y la intensidad del trabajo.



Según la planificación, los eléctricos jugarán este sábado 14 de enero disputarán su primer amistoso, ante Montevideo Wanderers, tres días después se enfrentarán a Peñarol. El 24 de enero se medirán ante River de Uruguay.



Esos partidos se jugarán sin transmisión televisiva, a puerta cerrada. Según Arias, también habían previsto partidos contra Alianza Lima, de Perú y Colo Colo, de Chile. Esos partidos no se concretaron debido a falta de tiempo.