Carlos Alfaro Moreno: Jonatan Álvez se equivocó

La Comisión de Fútbol de Barcelona SC se reunirá mañana 15 de agosto, para tratar temas deportivos como el posible diferimiento de partidos, debido a la Copa Libertadores, y también para acordar la sanción que se impondría a Jonatan Álvez.

El uruguayo protagonizó un entredicho con el estratega Guillermo Almada, luego de que este lo sustituyera en el partido ante Clan Juvenil, el pasado domingo 13 de agosto. Álvez tuvo un fuerte cruce de palabras con el DT.



Según Carlos Alfaro Moreno, vicepresidente del equipo, la sanción al jugador se la decidirá tras la reunión, pero no se la hará pública. Según él, estas situaciones deben manejarse a la interna, para mantener la unidad del grupo.



“Álvez se equivocó, tuvo una reacción incorrecta. Varios jugadores han sido sancionados por diferentes causas y no tenemos que gritarlo a los cuatro vientos”, dijo el directivo en una entrevista para Super K800.



Lamentó que la polémica entre el delantero y el entrenador haya tenido más repercusión que las últimas dos victorias del equipo, en Libertadores y torneo local. “Para algunos es más importante hablar de lo que pasó con Álvez y no del rival que nos toca en la Copa”.



A pesar de eso, Alfaro aseguró que los jugadores y el cuerpo técnico tienen una buena relación. Con él coincidió el propio Almada, quien en rueda de prensa le restó importancia a la reacción del atacante uruguayo y lo calificó como “un buen muchacho”.