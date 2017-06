El alemán Tommy Haas no decide aún cuándo se retirará del tenis 

El tenista alemán Tommy Haas afirmó que aún no sabe cuándo le pondrá punto final a su carrera en el deporte blanco. "No sé cuál será el último torneo. También me da curiosidad (saberlo)", explicó Haas, de 39 años.

"Mi cuerpo hace en parte lo que quiere. Mientras que no tenga ninguna lesión importante y me sienta en forma físicamente, quiero jugar el mayor tiempo posible hasta el final de este año", expresó el tenista, ex número 2 de la ATP, que había anunciado que terminaría su carrera en 2017.



El próximo martes Haas arrancará su última participación en el torneo de Stuttgart, sobre hierba. Por lo pronto, Haas confirmó que planea participar también en los torneos de Halle -igualmente sobre hierba- y de Hamburgo -en tierra batida-. "Depende de cuál sea mi ranking y de si uno u otro torneo me da la posibilidad de jugar con una wild card (invitación)", expresó el ganador de 15 títulos en el circuito ATP.

"Por lo pronto todo va bien, el hombro también anda bien. No tengo ninguna gran molestia", concluyó.