Un chequeo médico definirá la continuidad del preparador físico de Liga de Quito en el club

Alejandro Valenzuela, preparador físico de Liga de Quito, tiene un problema en el corazón y tiene que someterse a un chequeo médico. Así lo indicó Rodrigo Paz, asesor y presidente vitalicio del plantel universitario.

Los resultados del chequeo determinarán si el preparador físico uruguayo continúa en el plantel, recalcó Paz, en una entrevista a radio La Deportiva (99.3 FM). Agregó que si existe una complicación mayor, Liga no podrá retener al especialista charrúa.



Valenzuela llegó este año al plantel azucena como parte del cuerpo técnico de Gustavo Munúa. Pero antes ya había trabajado en el club junto a su compatriota, el entrenador Jorge Fossati. Ambos alcanzaron el título ecuatoriano del 2003 y la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana del 2009 con LDU.



Esta temporada, sin embargo, Valenzuela ha originado polémicas en el plantel. Primero dijo que los jugadores de LDU no entendían la metodología de trabajo porque quizás “no eran muy inteligentes”.



La semana pasada, en cambio, mencionó que si Liga no ganaba a Macará dejaría el plantel. La ‘U’ perdió 3-2 ese juego ante los ambateños.



Liga marcha en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 9 puntos. Este miércoles 10 de mayo, visitará a Barcelona, en el estadio Monumental.