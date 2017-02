Albert Ramos-Vinolas derrotó a Roberto Carballes en casi tres horas de juego

Los españoles Albert Ramos-Vinolas y Roberto Carballes Baena jugaron un emotivo partido bajo un abrasante sol en Cumbayá, a unos 2400 metros de altura sobre el nivel del mar, en el ATP 250 Ecuador Open.

En medio de ese calor que obligó a los espectadores a observar el juego con gorras, sombrillas y hasta con toallas en la cabeza, los ibéricos se entregaron por entero.



Al final, este 10 de febrero, Ramos- Vinolas se llevó el partido en tres, por 7-5, 4-6 y 6-2 y en dos horas y 55 minutos. El primer set fue para Ramos, de 29 años y principal favorito en Quito tras la eliminación de Ivo Karlovic. Número 30 de escalafón mundial el zurdo, oriundo de Barcelona, ganó 7-5 con un 56% de efectividad en el primer servicio.



El segundo set mantuvo la misma tónica, con ambos metidos en el partido y sin dar una sola bola por pérdida. Por eso el encuentro fue entretenido y por momentos la pelota iba y venía, de uno a otro lado, lo que arrancó aplausos de los asistentes. Carballes supo reponerse y ganó 6-4 el segundo.



No obstante el más joven del partido se desconcentró y ya no pudo ser tan combativo en el tercero. Fueron casi tres horas de un partido con dos tenistas sólidos en el juego de fondo.



La jornada de este viernes continuará con el encuentro entre el italiano Paolo Lorenzi, tercer cabeza de serie, y Rajeev Ram de Estados Unidos.



Más adelante estarán el brasileño Thomaz Bellucci, cuarto cabeza de serie, contra el combativo Renzo Olivo de Argentina en un cotejo de pronóstico reservado.



En la noche, no antes de las 18:30 jugarán el campeón Víctor Estrella ante el italiano Federico Gaio. El dominicano eliminó la noche del jueves al favorito Ivo Karlovic de Croacia.



Por si fuera poco Estrella también estará las semifinales en dobles. Con Olivo jugará ante el chileno Julio Peralta y el argentino Horacio Zeballos.



La otra llave de dobles será entre James Cerretani (EE.UU.) y Philipp Oswald (Aut) vs. Nicholas Monroe (EE.UU.) y Artem Sitak (Nzl).



El sábado serán las semis de individuales y la final de dobles. El domingo será la final de individuales.