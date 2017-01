Los tips para renovar la decoración con cambios pequeños pero contundentes

Cuando un ambiente luce igual por mucho tiempo puede aburrir a quienes lo habitan. De ahí la importancia de renovar constantemente la decoración interior, para dar un nuevo aire a la casa cada cierto tiempo.

Aunque esta tarea suene compleja, la renovación no implica una gran inversión por reemplazo de muebles y otros componentes interiores. Según los profesionales de la decoración y el interiorismo, se puede transformar un espacio con pequeños detalles. A continuación, algunas recomendaciones para lograrlo:



Hay que empezar por las paredes, La interiorista Lourdes Vélez recomienda dar una mano de pintura al menos una vez al año, “tanto por reformar la decoración como para retirar manchas que deja el paso del tiempo”. La colocación o el reemplazo de papel tapiz es otra sugerencia.



Los detalles de las paredes son los cuadros y espejos. Estos se deberían cambiar por unos hechos con materiales reciclados para que no se haga una fuerte inversión. “Al siguiente año se pueden volver a poner los anteriores como nueva forma de refrescar”.



El mobiliario es un recurso interior que no puede cambiarse por completo. Desde esta perpectiva, la recomendación de la profesional es retapizar muebles y cambiar cojines y alfombras, lo que implica menos gasto.

Finalmente, en toda la casa se pueden transformar los espacios con accesorios. “Los detalles son la mejor forma de innovar de manera fácil”. La recomendación de Vélez es reemplazar adornos de estanterías, centros de mesas, consolas y todos aquellos que van sobre los muebles, cambiando colores y materiales.



La decoradora asegura que aunque se crea que con pequeños cambios no se pueda hacer mucho, hay que arriesgarse hasta ver los resultados y comprobar que “una nueva escultura y un nuevo color de pared en un mismo sitio, dan la impresión de estar en un nuevo lugar”.