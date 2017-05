Las tres tareas en las que toda la familia colabora para tener una casa reluciente

La limpieza y la organización son esenciales para que la casa tenga un buen aspecto. Así se conjuga el diseño interior con el orden. Hay actividades de limpieza que se realizan a diario y otras que se hacen semanal o mensualmente. En cualquier caso, en ciertas tareas caseras diarias pueden participar todos los miembros de la familia para contribuir con el hogar.

Brian Amores, representante de Jabonería Wilson, dice que los espacios como la cocina y el baño están entre las tareas de limpieza más importantes para evitar la proliferación de bacterias. “Estas actividades demandan más tiempo y energía, sin embargo, las puede realizar cualquier miembro de la familia, incluso los más pequeños de la casa”.



Para la limpieza de estas zonas, el profesional recomienda utilizar productos como desinfectante y cloro, que “harán menos pesadas las tareas como la remoción de manchas”.



Amores sugiere, especialmente, tres actividades importantes que no pueden pasar por alto y que puede hacer papá, mamá o hijos desde los cinco años.



Mantener las cosas siempre en su lugar es la primera recomendación. El representante de Jabonería Wilson dice que la mejor manera de mantener la casa limpia es no ensuciar y poner las cosas en el lugar destinado para cada una.



“En esta tarea pueden ayudar todos. Por ejemplo, después de tomar un helado se debe colocar el empaque en el basurero. Así también, se debe colocar la ropa en el cesto de ropa sucia luego de usarla, etc.”.



La segunda estrategia de limpieza que propone Amores es evitar la acumulación de platos sucios. “Los mejor es lavar cada cosa, inmediatamente luego de usarla”.



Lo mismo con la ropa. “Aunque no se lave todos los días, no es recomendable dejar que se acumule tanta, ya que esta acumulación de ropa sucia, luego de lavarla se convierte en mucha ropa por guardar”.



Finalmente, la limpieza del baño es esencial y necesariamente diaria. En este caso el profesional recomienda utilizar desinfectantes que eliminen bacterias, por lo que sugiere que no participen en esta tarea miembros de la familia menores de 13 años.



Otra actividad sencilla en la que si pueden ayudar todos es la limpieza de polvo. Para barrer es preferible que participen los más grandes.