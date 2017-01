Taburetes funcionales con toque estético

En el mundo del interiorismo, mientras más se salga de lo común, mejor. Es una consideración desde los parámetros de diseño actual, recomendado por los profesionales del campo.

El mobiliario es, después de los acabados, la prioridad al momento de adecuar cualquier ambiente de la casa, explica José Antonio Rivas, especialista en interiorismo.



Entre los muebles que conforman toda la casa, los taburetes son una alternativa para desayunadores o mesas altas que, generalmente, se usan en patios, terrazas, jardines u otros sitios exteriores.



¿Cómo marcar la diferencia con taburetes? Al elegirlos se pueden tomar en cuenta diseños fuera de lo común, ya sea de estilo moderno, como de clásico o contemporáneo.

En tiendas especializadas en interiorismo, se propone atender al diseño de autor en innovaciones no convencionales. Así por ejemplo, sillas famosas, de referentes del diseño a nivel mundial, mutan en réplicas al estilo taburete.



Ejemplares como la Eames, son un ejemplo que se usa, alargando sus patas y conservando cada detalle. “Esto los vuelve ideales para desayunadores, en interiores o mesas altas en exteriores”.

Colores como el rojo y el negro se recomiendan para ambientes de estilo minimalista. El diseño no resta funcionalidad.

Para Rivas, replicar modelos íconos del diseño en ideas como esta implica no solo innovación, sino atención al diseño mundial en cada rincón.



“No se interfiere en los clásicos del diseño, al contrario, se sigue la intención del mismo, que es nunca quedarse estático, sino innovar”.



Daniela Ludeña, interiorista de Home Vega, indica que estas alternativas se pueden aplicar a cualquier estilo que se haya aplicado en la decoración del hogar. “Todo depende del color, material y diseño de la silla, convertida en taburete”.



Para estilo clásico a contemporáneo, la profesional recomienda los tonos oscuros, especialmente el café. En este caso, los materiales ideales son el cuero y la madera natural.

Los clásicos como la silla Eames (centro) han sido tomados como referentes para diseñar taburetes para la casa.

Si se trata de estilos modernos, explica, lo mejor es elegir colores más vivos como el amarillo y el rojo o el blanco y el negro, característicos de la tendencia minimalista.



Según Ludeña, la funcionalidad debe complementarse con el diseño. “El mobiliario siempre tiene que ser tan práctico como agradable a la vista. Sobre todo si se trata de sillas, no puede ser que un diseño excelente no ofrezca comodidad o que por buscarla el diseño sea deficiente”.



Rivas recomienda innovar doblemente, utilizando más de un color en la composición de un ambiente con taburetes. “En un desayunador con tres taburetes, todos deben ser del mismo diseño, pero no tienen que ser del mismo color”.