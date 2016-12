Cuatro proyectos de América Latina, entre los 10 mejores del mundo

Archdaily, la web de arquitectura más visitada en el mundo, incluyó un artículo sobre los 10 Mejores Proyectos de Arquitectura Global 2016. En la lista constan cuatro latinoamericanos: Capilla San Bernardo, Argentina; Unidades de Vida Articulada, en Medellín; Salas de Lectura, en México, y la Librería Pública de Constitución, en Chile.

Los proyectos fueron seleccionados por el crítico británico Oliver Wainwright. En una parte del texto señala: “El boom actual del Sur Global se basa no solo en nuevos trabajos, sino en el reconocimiento de una arquitectura invisible que aparentemente no merecía ser publicada en las revistas de los años noventa”.



El primer proyecto destacado es la Capilla de San Bernardo, en la provincia argentina de Córdoba, obra del arquitecto Nicolás Campodónico. La obra, dice, “funde la naturaleza y el ladrillo en una capilla que bordea una finca y se abre a un amplio campo”.



El segundo es la Unidad de Vida Articulada de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) que busca brindar espacios públicos de alta calidad en esta ciudad colombiana. El texto recuerda que todavía la ciudad se está recuperando de su estigma de campo de batalla del tráfico de drogas de los años ochenta y noventa.



“Medellín es ahora una ciudad transformada y la inversión pública en arquitectura ha jugado un papel esencial en este renacimiento”, señala la publicación especializada.

Unidades de Vida Articulada, Medellín, Colombia.

Los UVA, señala, se insertan en barrios densos y de bajos ingresos; reformulan o remodelan los espacios existentes que proporcionan oportunidades para la programación cultural, actuaciones y deportes.



La lista de Wainwright incluye a las salas de lectura construidas en México, como proyecto de reevaluación del espacio público realizado por la arquitecta Fernanda Canales.



En este sentido, dice, propuso un módulo cívico y cultural creado a partir del hormigón. Su tamaño se basó en otro módulo: las dimensiones estándar de una plaza de aparcamiento (2,5 x 5 metros). Por lo tanto, se ajusta a los espacios residuales en las zonas residenciales de la ciudad de América Latina”.



El cuarto proyecto es la Biblioteca Pública de Constitución, ciudad chilena que fue afectada por un sismo de 8.8 grados en el 2010, de Sebastián Irarrázaval. “Tres cubos reticulados de pino laminado ordenan el proyecto en tres áreas temáticas; tres vitrinas; tres invitaciones para entrar y tres espacios para aquellos que desean hacer una pausa mientras caminan por la calle”.



Los otros seis proyectos son: Lideta Market, en Etiopía; Leixoes Cruise Terminal, en Portugal; Terra Cotta Studio, en Vietnam; Community Primary School for Girls, en Sierra Leona; Da Chang Muslim Cultural Center, en China, y el Stavros Niarchos Cultural Centre, en Grecia.