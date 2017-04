Las paredes y pisos de baños y cocina tienen sus estilos y colores ideales

En el área de la cocina y los baños de la casa, el interiorismo se marca desde los acabados. Los colores, las texturas y las formas de los materiales en estos espacios aportan con un estilo determinado a los ambientes. Es a partir de estos que se implementan los otros componentes como mobiliario y detalles con accesorios.

La diseñadora de Bath & Home Center, Daniela Hajj da algunas recomendaciones para que los baños y las cocinas del hogar se pongan en la tendencia interior del momento.



Según la profesional, los estilos que se imponen son los que resultan de revestimientos sencillos o aterciopelados, en tonos neutros como el beige, marrón o gris. "Los pisos o paredes con estos matices evocan al relax y permiten reflejar un espacio versátil, ya sea moderno o contemporáne".



El estilo industrial es otra de las tendencias que cobra fuerza. Para conseguir ambientes con este tipo de diseño, la experta Daniela Hajj recomienda optar por los tonos metálicos tradicionales o incorporar aquellos que son más fuertes como el acero o la plata.



Los estilos que sugiere un ambiente natural también son una opción. "Revestimientos con superficies que simulan texturas maderadas o de mimbre conseguirán que en el espacio resalte la belleza de la naturaleza con un toque artesanal".



Otro estilo que no pierde vigencia es el vintage, el mismo que ayuda a resaltar la textura de los elementos dentro de un espacio. Azulejos y baldosas del suelo de forma hexagonal y de colores ocres, o simplemente tonos neutros, tanto en pisos como en paredes, pueden ayudar a reflejar este estilo para destacar sobre el mobiliario, dice Hajj.



"En cuanto a la decoración, se puede complementar el lugar con muebles o adornos de piel, madera vista, cuero o incluso texturas más atrevidas como lana, lentejuelas y espejos".



Sobre las tonalidades en tendencia, la diseñadora comenta que existen colores que no pasan de moda y que su uso es posible en cualquier época del año. "Que sean versátiles y atemporales es importante, pues el piso es un revestimiento que no se puede cambiar cada año. Los colores blanco y negro son una excelente opción y siempre serán una apuesta segura para decorar pisos de baño o cocina".



La profesional dice que la tendencia actual es una nueva tonalidad, a la que los diseñadores han denominado Greige. Este color resulta de una fusión entre los colores gris y beige, ideal para la decoración de pisos o paredes, combinable con grises, negros, blancos o incluso metalizados para dar un toque de modernidad.



"Si lo que se busca es crear ambientes sofisticados y serenos, el Greige es la tonalidad ideal. Su neutralidad permite jugar con los colores de muebles, sillones, apliques de decoración y, en el caso de los baños, con el color de las piezas de sanitario y lavamanos".



Los tonos maderados, arenosos, tipo mármol o pizarra también se imponen, brindando al baño o cocina un aire de naturalidad. "Con esto resaltan y se aprecian texturas, pues las hebras de la madera vista brindan al lugar esa sensación de naturalidad".



En cuestión de formas, la diseñadora de Bath & Home Center, indica que la tendencia actual para revestir pisos y paredes se inclina hacia los formatos rectangulares. "Estos pueden ser usados tanto en pisos como en paredes sin ninguna restricción y su colocación puede tener algunas variantes para brindar un estilo diferente".