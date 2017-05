Mi Casa Clave: 300 proyectos en la vitrina del Centro de Exposiciones Quito

Las ferias no son solo mercados de compraventa. Son plataformas donde se puede valorar al sector que realiza la mencionada exposición en toda su amplitud. También es un termómetro efectivo para medir ciertos parámetros del desarrollo económico de un país.

La presente edición de Mi Casa Clave, talvez la más exitosa feria inmobiliaria que ha tenido el país a través del tiempo, es ese termómetro, con una novedad: por primera vez no tiene la aceptación total que tuvieron sus versiones anteriores.



De hecho, muchos de los 165 expositores que ofrecen más de 300 proyectos de vivienda de todas las tipologías y target existentes, afirman que la asistencia del público ha sido poca en comparación con la de otros años.



Expositores como Mario Suquillo, de PMJ Arquitectos, achacan esta disminución de hipotéticos compradores a factores como el clima (el crudo invierno que vive la capital ha ahuyentado a mucha gente) y al cambio de fecha de la feria, que se realizaba habitualmente en abril y que tuvo que ser cambiada por la coyuntura política imperante.



Otro expositor, que no quiso identificarse, piensa que la feria debe reinventarse ya que parece una extensión de las anteriores.



Eso, en lo que respecta a los expositores. Los compradores, en su gran mayoría piensan que Mi Casa Clave 2017 tiene una gran variedad, tanto en productos como en diseños y hasta en ofertas. He hecho, en los dos pabellones del Centro de Exposiciones Quito habilitados hay mucho que ver, tanto en el Distrito Metropolitano como en el valle de Los Chillos. Hay casas, departamentos, oficinas, locales comerciales, lotes urbanizados y vivienda de vacaciones (Tonsupa y Bahía). También se ofrecen proyectos con sede en… Miami o Panamá.



Entre las entidades financieras que están precalificando créditos hipotecarios en la Feria y asesoran a los interesados en el proceso de llenar la solicitud de crédito se enumeran el Biess, Produbanco, la Cooperativa 29 de Octubre y la Mutualista Pichincha.



Y aunque no son legión como en otros años, los hipotéticos compradores abundan. Ese fue el caso, por ejemplo, de Sebastián Terán y Sonia Salvador, una pareja de jóvenes ejecutivos que buscaban -calculadora en mano- el proyecto ideal para su techito de amor. "Queremos tener una casita antes de casarnos", afirmaba Sebastián mientras buscaba opciones de viviendas para el centro norte de Quito y que no pasen de los USD 110 000.



Facilita mucho la búsqueda del proyecto ideal el hecho de que, al ingreso del pabellón Simón Bolívar, se entrega de cortesía la Guía de Ubicación de Proyectos. En ella está toda la oferta clasificada por ubicación y por tipo, con el nombre del promotor y el número de estand en el que se lo puede encontrar. Así, cada interesado, va directamente a los stands que ofrecen la vivienda que está buscando.



Pero lo mejor es buscar, caminar viendo las maquetas y los renders de los proyectos, expresó Ernesto Trujillo, un periodista curioso que aunque tiene casa propia siempre asiste a esta exposición por si las moscas: es decir por si pesca algún proyecto que le parezca rentable.



Las promociones, como no podía ser de otra manera, también forman parte del menú promocional. Un ejemplo: la agencia de viajes Sol Caribe inscribe a quienes se acercan a su estand para un sorteo de un viaje turístico al Caribe para dos personas. Este se realizará el domingo 21 de mayo, a las 19:00.



Ana Lucía Tufiño, promotora de la agencia, afirma que con esto quieren atraer clientes a los que les gusta viajar. “Hemos tenido una buena aceptación y sí hemos vendido paquetes turísticos importantes”.



Mi Casa Clave finaliza el domingo 21, a las 20:00. Los horarios de atención son: viernes, de 16:00 a 20:00; fin de semana, de 10:00 a 20:00. Puede descargar una entrada gratuita ingresando a www.feriadelavivienda.com.ec o en el sitio Facebook: mi casa clave.