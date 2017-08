Nuevas lámparas en el estilo vintage

Para la iluminación de la casa, las lámparas de techo siempre son una buena alternativa en diferentes espacios. Aunque estas no pasan de moda, lo que sí varían son los diseños de cada estilo.

La novedad son los diseños para el estilo vintage. Se trata de luminarias con varios brazos, dispuestos en diferentes direcciones, que dan como resultado formas no convencionales.



Como muchas otras lámparas, esta nueva alternativa aporta tanto en el aspecto decorativo como funcional.



La estructura que compone cada brazo es metálica y en el extremo de cada uno de estos se ubica un foco que aporta con la luz necesaria en el ambiente. Mientras, lo decorativo está dado por la forma de la lámpara en su totalidad.



En Cazzart Design se encuentran este tipo de luminarias, con opciones de luz blanca y amarilla.



Carolina Zambrano, propietaria de este estudio, indica que la principal característica de estos accesorios es que transmiten frescura por sus formas. “Parecería que se trata de varias lámparas pero es una composición de varios puntos lumínicos que conforman una sola luminaria”.



Este particular -explica- hace que la lámpara se acople no solamente al estilo vintage por el metal y la luz amarilla en algunos casos. También es una alternativa para la decoración moderna e incluso para el estilo industrial, asegura.



En el caso de que estos objetos se implementen en ambientes modernos, la profesional recomienda ponerles luces blancas, que conjuguen con la neutralidad del minimalismo.

“La luz amarilla hace ambientes tenues, propios de estilos vintage e industrial”.