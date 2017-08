Tips para tener un armario ideal

El armario constituye gran parte del estilo y la decoración del dormitorio. Por esta razón, la organización en él es fundamental, ya sea que se cuente con un clóset normal o, aún más, en el caso de que se tenga ‘walking closet’.

La interiorista María Fernanda Andrade da tres claves para mantener un armario ideal, que aporte con el concepto del dormitorio.



Lo más importante -asegura- es tener la ropa siempre planchada y doblada, en el caso de las prendas que se pueden tener de esta manera. Además, la limpieza del espacio es fundamental.



“Si se trata de un ‘walking closet’ el piso debe estar siempre limpio, al igual que los estantes. En el caso de un clóset normal, el aseo constante de las puertas no solo hará un dormitorio más agradable, sino que también esto garantiza el cuidado del material y el color”.



Una vez que se tengan en cuenta estos dos particulares, Andrade recomienda contar con ganchos suficientes para colgar de forma ordenada las prendas que requieran guardarse de esta forma.



Además, “este accesorio es útil para colgar prendas que nos saquemos y nos vayamos a poner más tarde o que no estén sucias pero tampoco del todo limpias”. De esta manera se evita que estas prendas marquen el desorden en el dormitorio.



Otra recomendación para cualquier tipo de clóset es el uso de bandejas para objetos pequeños, dice la profesional. “El material de las bandejas depende del estilo decorativo, pueden ser de mimbre si el ambiente es contemporáneo o de plástico si es moderno”.



La iluminación es clave, asegura Andrade. Si se cuenta con luces dirigidas dentro del armario o sistemas de encendido automático, sensible al movimiento, las actividades se podrán realizar con mayor facilidad, evitando causar desorden al buscar las prendas. Además, la luz aporta con la decoración.