Los exteriores requieren cuidados en invierno

Con la llegada del invierno, los espacios exteriores de la casa también requieren de un cuidado especial para evitar accidentes como inundaciones o desperfectos de instalaciones. Terrazas, jardines, tuberías, puertas y ventanas merecen atención.

Según Liberty Seguros Ecuador, el invierno en todo el país ha provocado intensas lluvias que incrementan los riesgos en los hogares. Por esta razón, la aseguradora recomienda tomar en cuenta los siguientes consejos para evitar inconvenientes en esta época:



Es necesario revisar y destapar los sumideros de las calles y terrazas, ya que los vientos y lluvias desprenden las hojas de los árboles y, ayudados por la basura, van tapándolos. “Es esencial limpiarlos; de no hacerlo hay una mayor probabilidad de que se produzcan inundaciones, filtraciones e incluso desbordamientos de agua que pueden ingresar en las viviendas”.



También es importante mantener libres de basura y residuos los techos, canaletas, bajadas de agua, terrazas y balcones. “Se deben destapar constantemente los desagües, ya que si el agua fluye, no se inunda”.

No hay que olvidarse del patio. Si se tiene jardín, es importante recortar las ramas de los árboles para evitar que durante las tormentas caigan sobre los cables eléctricos. “Las hojas de muchas plantas se esparcen con facilidad y pueden taponar sumideros y canaletas, por lo que es buena idea recogerlas”. Se debe retirar de balcones, patios y terrazas aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua para evitar accidentes.



Es necesario cuidar y verificar los tejados y el estado de las tuberías, dado que un atasco en ellas puede producir que el agua rebase e incluso el desprendimiento del canal con las tejas incluidas. Asimismo, la aseguradora recomienda sanear y pintar las tejas con pinturas de clorocaucha cada dos años. Este tipo de pintura ayuda a la impermeabilización del agua.



Los muebles que están al aire libre deben estar protegidos para que no sufran daños y deterioros. Lo más usual es taparlos con protectores o con plásticos.



Es importante que no haya filtraciones en ventanas y puertas. En caso de que existan hay que sellarlas o agregar un burlete. “No hay que olvidarse de verificar el estado de la puerta del balcón o patio del hogar”.