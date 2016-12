Todos los adornos son protagonistas en época navideña

En esta semana, previa a la Navidad, los detalles que son propios de esta celebración se incrementan en la casa. No está por demás poner algunos detalles decorativos que refieran a la celebración.

Martha Rodríguez, interiorista, dice que en la actualidad no solo el árbol pone el toque navideño en la casa, sino que todos los espacios son dignos de un detalle.



Desde la entrada de la casa se puede marcar la diferencia. Las esquinas son ideales para un adorno, así como los corredores, las consolas y el mobiliario en general.



Los diseños actuales de figuras navideñas permiten acoplarlas a cada espacio. Hay algunas opciones, de largas piernas, hechas para colocar sobre una superficie plana, con las extremidades colgadas desde los bordes del mueble hacia el piso.



Este tipo de detalle, explica Rodríguez, se usa generalmente para las consolas grandes, ya que por la dimensión de las figuras, en un mueble pequeño saturaría el ambiente.

Los duendes y el personaje de Papá Noel son figuras tradicionales de esta época del año.

Otra opción de figuras grandes son los diseños hechos para las entradas o para rincones. La interiorista recomienda colocarlos sobre el piso para que se exponga su tamaño al natural.



Los colores de los elementos decorativos de este tipo no siempre serán los de la Navidad, comenta Rodríguez. “Hay figuras navideñas de vidrio en su totalidad, o de plástico. Depende del estilo de la casa”.



Cuando la decoración que se mantiene es tradicional, la diseñadora recomienda figuras en las que predomine el dorado. Por la época, no es complicado encontrar detalles de este tono.



En el caso de la decoración moderna y minimalista serían ideales materiales como el vidrio y el cristal, para amenizar los ambientes al estilo navideño.



Así también, no solo las figuras de Papá Noel y el muñeco de nieve son una opción. Duendes, renos y ruletas rusas también son alternativas decorativas.