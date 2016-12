Los 10 vestidos de gala más googleados de 2016

Los premios Óscar, uno de los mayores reconocimientos en la industria del cine -y una de las galas de celebrities más esperadas- siempre atraen a un número incalculable de seguidores. Las nominaciones, los reconocimientos, las películas y actores que merecen o no merecen ganar se instalan en las redes en forma de tuits, memes o publicaciones en Facebook. De hecho, el tuit más retuiteado en la historia de la red social fue una selfie de celebridades posteada por la conductora Ellen de Generes en su cuenta personal durante la edición del 2014 de los premios de la academia.

En la versión número 88 de esta ceremonia de premiación, Leonardo Di Caprio recibió su primer estatuilla, muchos artistas alzaron su voz por la ausencia de nominaciones a actores negros y una película colombiana fue nominada por primera vez en la historia. Pero esta vez, según Google, uno de los temas que se instaló como principal motor de búsqueda (y por lo tanto como mayor punto de atracción) fue lo que pasó en la alfombra roja: los vestidos que lucieron las artistas, que supieron captar al público por su originalidad y belleza. A continuación, las 10 prendas de gala femeninas que supieron cautivar a los internautas en Google:



Jennifer Garner – Atelier Versace



Si bien este vestido negro de Versace que lució Jennifer Garner era magnífico, con detalles brillosos en la cintura y el busto, no fue el preferido de la noche. Sin embargo, así y todo, supo consagrarse como el vestido de gala más googleado del año. Esto sucedió probablemente porque la actriz tuvo una aparición memorable en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde explicó entre risas lo difícil que fue llevar puesta la creación italiana durante toda la velada.



"Era un Versace, hecho sólo para mí. ¿Sabes cómo lo hacen? ¿Ves cómo tengo una cintura? En la vida real ya no tengo. Lo que hacen es mover todos tus órganos. Básicamente dos hombres vienen y te 'atornillan' un corsé del metal y, un segundo después, mis costillas estaban comprimidas", bromeó. Esta experiencia que Garner describió como "intensa", fue lo que, seguramente, le valió el honor de tener el vestido más googleado del año.

Jennifer Lawrence – Dior



Jennifer Lawrence y sus vestidos -desde 2012 siempre de Dior, debido a su contrato exclusivo con la marca- supieron ser noticia en las últimas ediciones de los Óscar tanto por su elegancia como por su precio, ya que la actriz supo convertirse en la mujer que llevó el vestido más caro en la historia de los premios, con una creación de Christian Dior de USD 4 millones en la edición de 2013. Este año no fue la excepción, pero el diseño no brilló por su costo.



Jennifer lució esa noche una pieza de alta costura de la marca francesa totalmente negro, con transparencias sumamente sensuales, que le valió cientos de halagos por la forma en que acentuaba su figura.

Oscars2016. #JenniferLawrence Una foto publicada por Jennifer Lawrence (@jenniferlawrencepx) el 13 de May de 2016 a la(s) 5:31 PDT

Charlize Theron – Dior



La reconocida actriz Charlize Theron estaba muy ocupada en vísperas de la entrega de los premios Óscar, por lo que decidió darle a su estilista Leslie Fremar el control total de su vestido Dior para la ceremonia. "Charlize estaba loca filmando en Berlín, y me dijo: 'Honestamente, estoy muy ocupada y confío en vos'", recordó Fremar. "Me presenté la semana siguiente con su vestido y esa fue la primera vez que lo vio".



Aunque Theron se sorprendió por la extraña elección de color rojo, se ganó todas las miradas con el sensual diseño escotado y logró el puesto número tres en el ranking de los looks más googleados.

Rachel McAdams – August Getty Atelier



Después de sus memorables papeles jóvenes en los films Mean Girls y The Notebook, esta bellísima actriz mutó su estilo hacia un aspecto más maduro, al igual que sus roles más recientes. Por este motivo, Rachel McAdams está dando que hablar en cada red carpet que asiste.



En esta ocasión, la rubia le dio una oportunidad a un diseñador joven que lleva sólo dos años con su marca y está atrayendo la atención entre las celebridades de Hollywood: August Getty. Quizás por este mismo motivo, este diseño sexy en verde metalizado, con espalda profunda incluida y un tajo en el costado, fue una de las atracciones de los Óscar en el universo Google. Todos querían saber quien había creado esa pieza tan elegante y sexy a la vez.

What a beautiful night this was! #RachelMcAdams at the #AcademyAwards #Oscars Una foto publicada por Rachel McAdams (@rachelmcadams.daily) el 6 de Oct de 2016 a la(s) 5:12 PDT

Brie Larsson – Gucci



La historia de este vestido está marcada por la impresionante participación de los usuarios de redes sociales en la ceremonia número 88 de los Premios Óscar. Brie Larsson fue la flamante ganadora del premio a la Mejor Actriz por su participación en la película La Habitación. Fue entonces cuando, en el momento que pasó a buscar su estatuilla, las redes estallaron con halagos por su vestido, pero con dudas hasta el momento sobre quién lo había creado.



Cuando se supo que era un diseño de Gucci, en principio cientos de personas no lo quisieron creer, ya que ese estilo de vestido era para muchos "el Gucci menos Gucci desde que el diseñador Alessandro Michele desembarcó en la firma". Sin embargo, minutos después se conoció que Michele fue quien efectivamente realizó ese diseño sólo para Brie Larsson, que quería un vestido color azul "similar al de las pinturas de la Virgen María del Renacimiento".

My hero #fbf 📸 by @alexandergreenwald Una foto publicada por Brie (@brielarson) el 29 de Abr de 2016 a la(s) 9:15 PDT

Alicia Vikander – Louis Vuitton



La actriz sueca Alicia Vikander tuvo un año memorable en 2016, principalmente por su increíble ingreso en la escena hollywoodense con su rol en el thriller de ciencia ficción Ex Machina y su papel en la película La chica danesa.



Por su espectacular presencia, la firma Louis Vuitton la tomó como embajadora de su marca y la hizo brillar en la última alfombra roja de los premios Óscar con un vestido amarillo con brillos plateados al mejor estilo de una princesa de Disney. Sin duda este inolvidable look supo posicionarla como una de las mujeres más llamativas de la gala en Internet.

#AliciaVikander Una foto publicada por Alicia Vikander (@aliciavikanderdaily) el 5 de Nov de 2016 a la(s) 5:06 PDT

Priyanka Chopra – Zuhair Murad



Esta actriz y cantante india -presentadora de la ceremonia de premiación este año- es siempre una mujer digna de ser observada en cada alfombra roja que asiste.



Para este ocasión, su elección fue un vestido blanco strapless del diseñador libanés Zuhair Murad, conocido por marcar la elegancia en sus creaciones con mucho brillo. El vestido que llevaba Priyanka en este caso, era un diseño de sirena todo adornado con flores, que se consagró como uno de los más elegantes de la noche. Inmediatamente, luego de aparecer en la gala, todos los usuarios en las redes se lanzaron a elogiar a la modelo y al diseñador, y es por eso que se posicionó tan bien en el conocido buscador online.

So delighted that my Oscar outfit featured in @Google's #YearInSearch! Thank you for the love! #ZuhairMurad Google.com/2016 Una foto publicada por Priyanka Chopra (@priyankachopra) el 14 de Dic de 2016 a la(s) 11:04 PST

Cate Blanchett – Givenchy



Esta actriz es una mujer que puede ser considerada como una de las más versátiles en su elección de diseños. Es definitivamente una modelo que todas las marcas desearían vestir. En sus últimas apariciones en alfombras rojas, Cate Blanchett transitó todos los estilos: desde sumamente minimalista a extravagante, pero siempre atinada.



En esta ocasión, la versión arriesgada primó. Con su inherente elegancia Cate apareció por la alfombra luciendo un alucinante modelo de Givenchy en un tono celeste pastel, largo hasta el piso con apliques de plumas, que también daban una apariencia de flores. Una vez más, llovieron los elogios.

#lovely xx Una foto publicada por Cate Blanchett (@cateblanchett) el 12 de Abr de 2016 a la(s) 6:23 PDT

Kate Winslet – Ralph Lauren



Kate Winslet es una de las actrices que siempre se tornan protagonistas en la alfombra roja. En esta ocasión, además de lucirse por llegar acompañada de su gran amigo y ganador de la noche, Leonardo Di Caprio, Kate llamó la atención por su atrapante vestido.



Su diseño largo de Ralph Lauren, strapless y de una tela negra sumamente brillosa, estaba pensado y diseñado especialmente para ella. Si bien las aguas se dividieron entre quienes la criticaron y quienes la halagaron, sin duda Kate estuvo en bocas de todos los presentes y los seguidores de la ceremonia por Internet, que recurrieron al buscador para revivir el diseño y poder observarlo en detalle.

Leonardo and Kate, who famously starred as Jack and Rose in the 1998 Best Picture winner Titanic, gave fans a treat by walking down the red carpet together, matching in black outfits. #katewinslet It was a big night for Leonardo, who made history when he won the Oscar for Best Actor in a Leading Role for his role in The Revenant. Kate herself was nominated for an Oscar for Best Actress in a Supporting Role for her role in Steve Jobs, but lost out to Best Actress in a Supporting Role winner Alicia Vikander. #oscars Una foto publicada por Kate Winslet (@kate.winslet.official) el 26 de Abr de 2016 a la(s) 3:21 PDT

Olivia Wilde – Valentino



Esta despampanante modelo y actriz sabe que en la ceremonia de los Óscar hay que darlo todo. Por eso, además de ser una de las primeras en pisar la alfombra, Olivia se convirtió en una de las mujeres más admiradas de la noche. Con un diseño de alta costura de Valentino, equipado con un profundo y atrevido escote en una tela blanca plisada, dejó todas las bocas abiertas. Como si fuera poco, el diseño contaba con una espalda totalmente descubierta que acentuaba su esbelta figura y provocó más de un suspiro.