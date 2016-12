Las 5 tonalidades de pelo que se impondrán en el 2017

El 2016 impuso el rubio hielo como tonalidad preferida para las rubias, al igual que el bronde, un tinte indefinido entre claro y castaño. Para el nuevo año siguen predominando ambas coloraciones, pero resurge una propuesta más oscura.



Uno de los estilistas más reconocidos de Hollywood, George Papanikolas, -que tiene como clientas a las Kardashian o la protagonista de Grey´s Anatomy, Ellen Pompeo- anticipó las coloraciones para el 2017, desde el nude hair, hasta la nueva tendencia que gana adeptas en Instagram: chocolate mauve.



Consultada por Infobae, Bebe Sanders, comentó que la paleta de colores se alejará de los tonos pasteles-hit del 2016. "La ausencia de contraste será una clave, no se destacarán las raíces ni se marcarán los mechones iluminados, será una coloración más pareja", agregó.



Los cinco looks que marcarán el 2017



Tiger eye: la nueva coloración que se impone como tendencia está inspirada en la naturaleza. Su nombre deriva de la piedra semipreciosa: el ojo de tigre. Considerada una piedra de la suerte, está compuesto por cuarzo, limonita y riebeckita. La fusión de estos minerales da una superficie rayada en tonos amarillos, dorados y marrones.

Jessica Alba, Jennifer López y Miranda Kerr son algunas de las famosas que confirman esta moda. La evolución de las mechas ombre o la técnica del Balayage, que consiste en brindar destellos de color, dejando algunos mechones más claros que otros.



Rubio baby: Conocido en Hollywood como Baby Blonde (rubio bebé) es un tono que las mujeres argentinas adoran y otras tratan de evitar. El look que se impone sobre todo en la temporada alta de calor. Un rubio casi blanco pero más sofisticado. Ya invadió la pasarelas, la cabeza de las celebrities y las calles. Esta tendencia se mantendrá en el otoño pero con destellos más pálidos.



"Es un look atrevido y arriesgado. Tiene mucha similitud con el canoso que fue tendencia muy fuerte. El secreto es brindarle un toque de brillo para que luzca espectacular y no se asemeje a la cana", detalló la Bébe Sanders



Nude: invadió la vestimenta, el maquillaje y ahora la melena. El objetivo es lucir una melena natural acorde al tono de piel y ojos. La modelo del año- Gigi Hadid- es una de las impulsoras de este look. La joven californiana abandonó el rubio claro por un tono más oscuro y neutral.

La top model brasileña Alessandro Ambrosio es otra de las referentes que se inclinaron por la ausencia de contraste, oscureció su cabello, se cortó el flequillo, renovando así su look.

One last check in the mirror : totally in love with this natural glowing look. Diarichesse Hi-Visibility hair color is my little secret for a perfect look! #diarichesse #haircoloristhenewmakeup #nofiltercolor #lorealpro #lorealproambassador #ad Una foto publicada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) el 14 de Dic de 2016 a la(s) 11:45 PST

Bronde: seguirá siendo tendencia en el 2017. Entre los clásicos rubios y los castaños. Una tonalidad intermedia casi indefinible y por eso no entra en ninguna de las clásicas categorías de tintes, entre los clásicos rubios y los castaños.



La actriz y modelo estadounidense Blake Lively fue una de las pioneras en este cambio de look. Apenas lo hizo publicó en su cuenta de Instagram una foto con la frase "Brondes have more fun" (las brondes se divierten mejor). A ella le siguieron otras celebrities, como Jennifer López, Jessica Alba, Alexa Chung y en el terreno nacional Eugenia 'China' Suárez.



Chocolate mauve: una coloración para las castañas oscuras, ideal para la transición entre el verano y otoño. Se trata de crear tonos violetas y rosa sobre el cabello marrón. El contraste natural de las tonalidades le brindan luminosidad y volumen al rostro.



"Una forma perfecta para que las morenas le den un toque moderno a los reflejos", explicó Papanikolas.



Una tendencia que se impulsa desde las redes sociales bajo el hashtag #chocolatemauve. Los especialistas sugieren la aplicación de los tintes más oscuros -como puede ser el violeta- en la zona inferior del pelo, dejando los más claros cerca de la corona para dar sensación de volumen a la melena.