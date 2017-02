The Designers Society es un nuevo espacio para la moda y el diseño

Ana C. Alvarado

The Designers Society es un sueño para quienes aman la moda y el diseño. La tienda, de paredes blancas y espacios distribuidos al estilo minimalista, alberga en su primera temporada artículos de unas cincuenta marcas ecuatorianas.

La arquitecta de interiores Maribi Montalvo, la publicista Cristina Peña y la experta en hospitalidad, Carolina Cabrera, quisieron crear un emprendimiento en base al ‘pop up store’. Este es un concepto popular en Estados Unidos y Europa que se refiere al levantamiento temporal de una tienda, ya sea en espacios públicos o en locales de alquiler, para promocionar marcas nuevas.



Las emprendedoras crearon The Designers Society, una tienda multimarca que funciona siempre en el mismo espacio (La Tejedora Distrito Creativo), pero por temporadas que duran tres meses.



Para la primera temporada, que se inauguró el lunes 13 de febrero del 2017, se enfocaron en traer al mercado quiteño productos que ya tienen fama en Guayaquil. Un paseo por la boutique haría brillar el ojo de la conocedora de moda local.

En la imagen, zapatos de Bu Greta, libretas de Nunna Design, portavasos de Crilato y la cartera de Just Lovely. Foto: Vicente Costales / CHIC!

Marcas que antes estaban al alcance sólo de Instagram y de envíos, ahora pueden ser palpadas y probadas en The Designers Society. Algunas de ellas son Mónica Campaña, Rosymar González Jewelry, Ella Me Quiso, Seaside Swimwear y Adriana Nader Intimates.



Firmas quiteñas y de otras partes del Ecuador también son parte de la primera temporada. Stephanie Rodas Tailor Made, María Gracia Robles, Charona Handmade Hats, José Palacios Dávalos y Toddel Shoes son algunas de las empresas de diseño que pusieron sus productos en las perchas de esta tienda.



Para dar con estas marcas, las emprendedoras hicieron una búsqueda en Instagram y Facebook. Así crearon una base de datos con 350 firmas de diseño. Están seguras que hay muchas más.



Además de moda, hay artículos de diseño interior y de belleza. The Designers Society acogió en esta temporada, por ejemplo, a Botanist (kits de gin tonic), Sansa (una línea para el cuidado de la barba), Concrete (macetas con pequeñas plantas), entre otras.



Para participar de este espacio, los emprendedores tienen dos opciones: el paquete básico y otro con más beneficios.

Joyas de Pilari Jewelry. Foto: Vicente Costales / CHIC!

aPor el primero se paga USD 250 por la temporada. Los beneficios de este son: rotación en la tienda, para evitar la percha muerta; acceso a la oficina de co-working y a los talleres. Los últimos dos están enfocados en las marcas que, por ejemplo, no tienen una oficina para reunirse con sus proveedores o clientes, y los talleres están enfocados en ayudar a los emprendedores con temas como el registro de sus firmas en el IEPI, la creación de un logo, el manejo de redes sociales, entre otros.



El segundo paquete tiene un precio de USD 500. Tiene los mismos beneficios antes detallados, más el acceso a lugares estratégicos para promocionar los productos. Por ejemplo, las firmas de ropa podrán hacer uso de la vitrina, y decorarla de acuerdo a su estilo, durante una semana. Mientras tanto, las marcas de artículos pequeños como las joyas pueden optar por el ‘spotlight’, una vitrina dedicada sólo a esa marca y muy atractiva para los clientes.



The Designers Society, que está en la Tejedora Distrito Creativo (Cumbayá), abre de lunes a viernes en horario de 10:00 a 19:00 y los sábados de 10:00 a 14:00.