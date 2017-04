Polémica por la nueva lista #WhatIsSexy de Victoria's Secret en las redes sociales

Victoria's Secret es una de las mejores marcas de lencería y conocidas por todas las mujeres, pero este año lanzaron su listado de #WhatIsSexy2017 y en las redes sociales las criticas se hicieron notar.

Give props to your go-to beauty expert—go to Twitter & VOTE her to the top of our annual #WhatIsSexy List by 11:59pm ET on 4/12! Link in profile. Una publicación compartida de Victoria's Secret (@victoriassecret) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 10:35 PDT

La marca eligió a las mujeres y hombres más sexy por ser "arriesgados, poderosos y seguros. Eso es lo que significa sexy para nosotros", según comunicaron desde la empresa. En la lista se encuentran celebridades y artistas como Lady Gaga y Taylor Swift, Alexandra Richards -como la Dj más sexy-, Vanessa Hudgens -por tener el estilo sexy más arriesgado-, James Corden -como anfitrión más sexy-, Palm Spring por ser la ciudad mas sexy, entre otras categorías.

La polémica de esta votación surgió a raíz de que de 18 personajes seleccionados, 13 son blancos, por lo que en las redes sociales cuestionaron la falta de diversidad por parte de la marca en la elección. "¿Dónde están los talles reales?", dicen en los comentarios. "¿WhatIsSexy? Muy blanco, delgado, rubias y entre los 20 y 30 años". "¿Dónde está la diversidad racial?"

Thank your fave fitness stars for all the inspo—go to Twitter & VOTE them to the top of our annual #WhatIsSexy List by 11:59pm ET on 4/12! Link in profile. Una publicación compartida de Victoria's Secret (@victoriassecret) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 12:26 PDT

No todas las votadas son blancas y rubias como comentaron en las redes sociales, pero son pocas las que no entran en la categoría, y por eso se destacan: las actrices Olivia Munn y Priyanka Chopra y la modelo Chrissy Tiegen.



La marca estadounidense todavía no ofreció declaraciones al respecto.