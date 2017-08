Los cinco 'pecados' más comunes en la rutina de maquillaje

Diana Henao –make up artist colombiana– es considerada una 'gurú del maquillaje'. Con sus consejos busca el empoderamiento femenino, ya que considera que el maquillaje debe ser utilizado como una herramienta potenciadora.

Para Henao, hay cinco errores muy frecuentes que cometen las mujeres con respecto a rutina beauty que pueden ser fácilmente corregidos.



1. Cosméticos de baja calidad



Por ahorrar o por desconocimiento se comete el error de no invertir en productos óptimos para la salud del rostro. "Por más que la piel esté hidratada, bien cuidada, bien preparada, si el maquillaje que utilizamos no nos garantiza esa protección, el paso previo no nos sirve de nada", detalló.



La salud de la piel depende de la calidad de los productos y de los ingredientes que lo componen, ya que, por ejemplo, si contienen parabenos, sulfatos y formaldehídos, podrían ser nocivos.



2. La tonalidad equivocada



La función de la base es unificar el tono natural de la piel y tapar ciertas imperfecciones, por ejemplo granos o pigmentación. El error más común que se comete es elegir una base que no tenga el color y textura indicada. Si no se tiene en cuenta, el rostro luce extraño, como acartonado.

3. Aplicación del rubor



Es importante ser precisos a la hora de colocar el rubor, y depende de los rasgos de cada una. Se aconseja hacerlo sobre el hueso del pómulo para aportar un aspecto de vitalidad y frescura. Evitar la zona de las mejillas o utilizarlo como efecto contorno. También es importante elegir la tonalidad precisa. El que nunca falla y la especialista recomienda llevar en la cartera es el rosado pálido.



4. Cejas dibujadas



Las equivocaciones más serias que se cometen radican "en que se recargan demasiado, cuando en realidad deben verse lo más naturales posibles, ya que son las encargadas de darle expresión al nuestro rostro", puntualizó.



"Aunque no tengamos las cejas perfectas o las mismas sean asimétricas, excederse solo empeora nuestra imagen. Al rellenarlas demasiado o seleccionar un color inadecuado, puede lograr un efecto indeseado, como parecer de más edad", agregó la experta.



5. Maquillaje caducado

Si vemos que se nos producen irritaciones o alergias en la piel, puede ser que nuestro maquillaje esté vencido. Una vez que abrimos el producto, tiene una vida útil de al menos un año. Hay que tener en cuenta que los productos en polvo duran más que los líquidos. La máscara de pestañas es el maquillaje que con más frecuencia debe cambiarse por el constante contacto que tienen las pestañas con microbios.