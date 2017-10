La paleta de pintalabios amplió sus opciones

Los colores de los labiales han evolucionado a través de los años y en cada década hubo una tendencia que respondía a cambios sociales. Por ejemplo, en la posguerra se buscaba retomar la elegancia y la feminidad, así que el carmesí fue uno de los más populares.

Desde la aparición de Kim Kardashian en la cultura popular, el maquillaje como tal es la tendencia. También han contribuido redes sociales como Instagram, donde maquilladoras y aficionadas muestran que seguir la moda no es lo más importante, si no encontrar lo que funciona para cada persona, explorar y divertirse. En la segunda década del 2000 se encuentran tendencias de diferentes épocas para dar color a los labios.



La maquilladora y asesora de imagen Sol Verbik dice que en esta época del año, el calendario de la moda está regido por los colores de otoño. Eso quiere decir que se verá a las famosas con labiales de colores corales, vinos, ‘nudes’, con subtonos anaranjados, marrones, verdes, bronces y de texturas mates y metalizadas.



Lo anterior no es una arregla y Verbik indica que ahora todo se vale. Eso sí, hay que escoger los labiales que mejor se adapten al color de la piel, como se indica en la tabla de la derecha. Una vez que se tenga claro qué subtonos le queda mejor a su tipo de piel, “depende de qué tan arriesgada seas”. El abanico es muy amplio y entre ellos se destacan la influencia de las décadas de los 70 y de los 90.

Los colores intensos y profundos son una opción. Foto: Diego Pallero / Chic!



El ‘boho chic’ es una adaptación del estilo hippie de los años 60 y 70. Por lo tanto, los colores son románticos y suaves, como los rosas. Otra paleta que se deriva de esta influencia es la de los subtonos bronces, que hacen referencia a los festivales de verano.



Ya en los 90, el grunge tuvo una gran influencia en el maquillaje, así que los labios se empezaron a pintar en tonos oscuros y marrones. Estas tendencias se retomaron en la segunda década de los 2000, en parte, gracias a otra referente actual de moda y belleza: Kyle Jenner. La hermana menor de Kardashian respaldó el estilo noventero y en los ‘lip kits’ de su marca no faltan los marrones, grisáceos y borgoñas.

Sol Verbik usó un azul estelar en la modelo. Foto: Patricio Terán / Chic!



Carolina Gálvez, gerenta de la tienda de labiales personalizados Color Me, por su lado, dice que los colores más pedidos en su negocio son los similares a los naturales y los vinos. Los rosas suaves y los duraznos son elegidos para usarlos a diario, mientras que los colores con tonos profundos son escogidos para ocasiones especiales.



Los colores de labios similares a los naturales o nude fueron puestos a la moda por Kardashian, la estrella del ‘reality show’ ‘Keeping up with the Kardashians’. Su ahora icónico maquillaje es el resultado de la colaboración con el maquillador neoyorquino Mario Dedivanovic.

Los labiales nude apelan a la sensualidad, pero también son ideales para maquillajes de 'cara lavada'. Foto: Patricio Terán / Chic!



El experto maquilla desde el 2008 a Kardashian y juntos han promovido este estilo en tonos ‘nude’, que apela a la sensualidad que define a la famosa. Sin embargo, de acuerdo con la tonalidad que se use, también se pueden recrear imágenes casuales.



Como una respuesta al auge de la belleza y del maquillaje de estos años, también aparecen otros colores para los labios. Así que los labios de colores como el azul, con texturas como la azucarada, o con acabados metalizados ya no son exclusivos de lo extravagante.

Los colores llamativos también se pueden crear en Color Me. Foto: Diego Pallero / Chic!

CRÉDITO

Modelos: Daphne López, Lia Faigl, Jazmín Ramírez / Agencia DIS (Telf. 224 2425) y Thea Bucheli.