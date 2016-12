Navidad: duelo de estilos formal vs casual

En la alta temporada de fiestas, "¿Qué me pongo?" es una pregunta clásica que suena cada vez más fuerte. Crece la adicción a las compras de último momento en busca de un outfit perfecto para brillar durante los eventos de fin de año.

Surge también el dilema de inclinarse por un look de gala -sofisticado y pretencioso o elegir una propuesta divertida, cómoda y chic. Infobae reunió a los talentosos diseñadores Gabriel Lage y Benito Fernández para encontrar el estilo que mejor se adapte a cada mujer.



"Nuestra idea para las fiestas es transformarlas justamente en eso, una verdadera fiesta", comentó a Infobae, el referente de alta costura argentina, Gabriel Lage.

Campaña SS2017 #XXV PH: @machadito1 @estudiomcm Estilismo: @caromerghe Una foto publicada por Gabriel Lage (@gabriellagecollection) el 1 de Ago de 2016 a la(s) 2:37 PDT

El estilo sugerido por la firma es "una pieza en línea evasé realizada en guipur o hilo de seda en tono oro mate, con suaves degradé y pequeños detalles de piedras", detalló el modisto.



Este look femenino se completa con el cabello suelto con volumen en las puntas, y un make up suave sin estridencias, que brindará "un toque informal y fresco".



En cuanto a los accesorios -el vestido es el gran protagonista- "un brazalete rústico, sandalias de tiras o un escarpin modelo D'Orsay", definen la propuesta navideña.



Si la idea, es inclinarse por un look más casual y "divertido", Benito Fernández, -que cumplió 30 años en la moda- propuso un outfit colorido y chic."El 24 de diciembre es un festejo para celebrar la vida y el amor entre amigos, familia y seres queridos y hay que vestirse acorde", enfatizó el creador.

Una foto publicada por benito (@benitofernandez) el 11 de Sep de 2016 a la(s) 8:53 PDT

Fiel a su estilo propusó un equipo de tres piezas con un total look de una sola estampa, escapándole al clásico rojo. "Un pantalón con caída, campera bomber de género viscoso -siguiendo la tendencia- y musculosa de algodón de igual estampa", detalló el diseñador.



"Hasta los zapatos responde a la misma estampa", se pueden reemplazar con plataformas o suecos.



En cuanto a la rutina beauty, un maquillaje sobrio con efecto no make up, una melena natural levemente marcada para darle marco al rostro.