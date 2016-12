Tres looks para lucirse en la fiesta de fin de año

Diciembre es temporada alta de festejos, se realizan eventos para despedir el 2016. Las fiestas de fin de año organizadas por las empresas no dejan de ser un ámbito laboral. De esta manera, surge la duda de cómo ir vestida para resaltar pero sin caer en excesos. La vestimenta, el maquillaje y peinado juegan un rol central a la hora de comunicar el mensaje correcto. Mantener la línea es sumamente importante, más allá de que se trate de un fiesta.

La especialista en imagen, Laura Malpeli de Jordaan y la maquilladora y estilista Gumi Giovannacci, compartieron con Infobae tres looks infalibles para brillar.



Lo primero a tener en cuenta es saber si se trata de un evento de día o de noche. En cualquiera de los casos, la asesora de imagen recomendó respetar el estilo propio y no innovar para esa ocasión, "vestirnos de un modo más arreglado de lo que hacemos todos los días porque es una ocasión importante y se trata de un festejo".



Por otra parte, es importante ser conscientes de que "observarán nuestra apariencia y nuestro comportamiento; aun si es en nuestro tiempo libre, no deja de ser tiempo que pasamos con colegas y jefes", detalló Malpeli.

Clásica



El infalible "little black dress" a la rodilla, con sandalias a tono y accesorios, un collar o aros. "Si son aros, el cabello iría recogido. En caso de que sea de día, el vestido debería ser en un tono más claro y admite el uso de alguna estampa sutil".

Al usar aretes grandes se recomienda llevar el cabello recogido. Foto: Patricio Terán / CHIC!

Chic relajada



Vestido a la rodilla con encaje o calados que envuelva la figura en tonos pastel -sin ser demasiado ceñido-, acompañado por el cabello con un recogido parcial y movimiento, y sandalias en tono nude. "El ancho del taco dependerá de las piernas ya que éstas quedarían a la vista. Si son piernas delgadas, el taco debería ser más angosto", aconsejó la especialista.

Trendy



Un conjunto de dos piezas: top con hombros descubiertos combinado con pantalones oxford y calzado con plataforma. En colores neutros o la tonalidad del 2016 -celeste cielo- también se pueden incorporar estampas o bordados. Este último podría funcionar en ámbitos más creativos y no tan rígidos.

Evitar las siguientes prendas



Vestidos muy cortos o pantalones ajustados al cuerpo, los escotes pronunciados, transparencias, exceso de maquillaje, zapatos de taco muy alto o los zapatos nuevos.



Con respecto al maquillaje y peinado, la make up artist, Gumi Giovannacci, sugiere optar por una opción nude – una tendencia que gana cada vez más adeptas- con sombras tierra, delineado suave y máscara de pestañas. Para los labios se puede jugar con las gama de los rojos pero siempre con efecto mate sin brillo.



Si es un evento nocturno más formal, es posible reforzar la mirada con un smokey eyes muy suave en tonos tierra y el cabello recogido descontracturado que puede ser en forma de trenza, rodete o cola de caballo.