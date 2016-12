Looks de fiesta para las mujeres ‘plus size’

Ana C. Alvarado

Seis de cada diez mujeres ecuatorianas usan tallas grandes o extra grandes. Así lo da a conocer María Eugenia Donoso, directora de Plus Trends Company, quien agrega que a esto se suma el hecho de que las mujeres latinas tienden a ser curvilíneas. Sin embargo, la oferta de ropa para este segmento sigue siendo limitada.

En el mercado ecuatoriano, unas cuantas cadenas internacionales de indumentaria tienen departamentos para personas de talla grande y otro par de empresas colombianas han incursionado en el país con sus propuestas de ropa casual. El asunto empeora a la hora de buscar artículos de moda y prendas para ocasiones especiales.

Plus Trends Fashion Wear basa sus diseños en las necesidades de mujeres reales de talla grande. Foto: Byron Vera / Plus Trends Fashion Wear

No encontrar ropa de la talla adecuada genera problemas de autoestima, según Elisa Sandoval, miembro del sector textil de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi). Donoso ha experimentado esta realidad por sí misma, así que con su emprendimiento Plus Trends Fashion Wear busca que la ropa se adapte a las mujeres y no al revés.



Para estas fiestas de Navidad y Fin de Año, Donoso compartió algunos consejos para que las mujeres de talla grande puedan lucir su mejor versión:

Si antes se decía que las mujeres de talla grande no pueden usar ciertas prendas, la creadora de la marca contradice esa vieja creencia. Plus Trends Fashion Wear tiene enterizos con bloques de color, que recrean un efecto óptico para estilizar la figura, y de un solo color (gris y marsala) que funcionan gracias a cortes que resaltan la cintura y disimulan los rollitos.

El negro es un color seguro y se le puede dar vida con los accesorios correctos. Foto: Byron Vera / Plus Trends Fashion Wear

Los vestidos cortos también son una opción para las mujeres de talla grande. Un truco para lucir más alta y con figura estilizada es usar vestidos como el de ‘animal print’ de la foto que abre esta nota, pues la división diagonal juega a favor de la figura. Los vestidos en A marcan la cintura y disimulan el abdomen.



Otro truco tiene que ver con el uso de los colores. El negro es una opción segura, pues mientras más claro es un color, más absorbe luz, proyectando más volumen. Donoso aconseja contrastar, por ejemplo: usar un pantalón negro con una blusa coral y una chaqueta jean.



Plus Trends Fashion Wear propone prendas que antes no estaban disponibles para las mujeres ‘plus size’, como chalecos, enterizos, vestidos largos, kimonos, etc. Esta línea es accesible (la prenda más cara cuesta USD 60) y está a la venta en Megamaxi.