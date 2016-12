De pies a cabeza: el look para recibir el 2017 y atraer la buena suerte

Para despedir el 2016 y atraer la buena suerte para el 2017, muchas personas implementan ritos o cábalas el 31 de diciembre. Se recibe con mucha expectativa el nuevo año y en esta ocasión la vestimenta juega un papel primordial para los más superticiosos, no sólo para destacarse sino también para aumentar las posibilidades de éxito.

Es por eso que las tradiciones cobran una gran importancia para renovar las oportunidades. Para ello, la licenciada Laura Malpeli de Jordaan, master en Asesoría de Imagen certificada por CMB, compartió con Infobae diferentes propuestas de look siguiendo las premisas de fin de año. Desde la ropa interior de color hasta los brillos metalizados que se imponen en esta temporada.



El clásico: total white



Una costumbre bastante extendida a nivel mundial, que tuvo su origen en las playas de Brasil. Cobra sentido debido a que culturalmente significa limpieza, honestidad y pulcritud. De este modo, es una forma de recibir el 2017 de manera positiva.



Las opciones son varias, pero las que pisan fuerte como tendencia son: túnicas largas con detalles bordados en color o neutros o un equipo de tres piezas que incluye palazzo, top y campera bomber. En los pies, las sandalias lace up, los mocaciones abiertos y las zapatillas blancas.



También cobran fuerza las "monoprendas que resultan cómodos por su textura y no requieren de combinaciones con otras piezas", detalló la especialsita.

Para ellos, el look 100% blanco, está más que aceptado. Los conjuntos en lino, bermuda, camisa y saco son ideales para estar frescos y elegantes. Es posible elegir una pieza en tono off white o blanco roto para generar contraste.



La ropa interior también importa



Varias costumbres conviven en esta premisa. Para algunas personas, la bombacha rosa que suele regalarse para Navidad debería estrenarse el 31 de diciembre, mientras que para otras, la prenda a usar debería ser roja y se asociaría a la pasión. "Los que buscan un año próspero a nivel económico apuesten por las bombachas amarillas", explicó la especialista.



La clave para lucirla es buscar el calce perfecto pero que además se adapte al outfit elegido, sobre todo con las piezas al cuerpo.

Usar ropa interior de color rojo se relaciona con la búsqueda de amor o pasión. Foto: Archivo / CHIC!



Brillo metalizado



Por ser una celebración nocturna que se extiende hasta el día siguiente, los tonos plata u oro son el perfecto complemento para brillar en las fiestas. Un must del 2016 son los chokers o gargantillas al cuello –pueden ser delgados o anchos, así como lo usa Pampita, una fanática de esta tendencia noventosa. Hoy todas las firmas apuestan a esta tendencia desde Saint Laurent hasta marcas low cost como H&M .

La clave es "elegir piezas que guarden coherencia con el look elegido para la ocasión", puntualizó la especialista. Pero, para las que no son amantes de los accesorios también puede implementarse en el maquillaje. El brillo metálico puede lucirse en ojos partir de las sombras o pigmentos, delineadores, rubores con destellos de luz o labios, anticipando la moda 2017.



Para las que jamás lo implementaron en su look, es importante "comenzar por los accesorios, para sentirnse a gusto con la imagen que se proyectará", sugirió Malpeli.



Por otra parte, se debe optar accesorios cómodos para poder disfrutar de los festejos."Si optamos por aros muy pesados o tacos que nos duelen al cabo de pocas horas, no estaremos cómodas porque es una celebración de duración extensa", detalló la especialista.



Make up y peinado con destellos de luz



Es el evento perfecto para renovar el look e "animarse a algo nuevo", sugirió Malpeli. Los peinados recogidos en cola de caballo o semi recogidos se adaptan facilmente a todos los estilo. La clave es lucirlos poco tirantes y destructurados. "Tengamos en cuenta el tipo de rostro para que el peinado nos beneficie. Si nuestro rostro es redondo o cuadrado, será mejor que el recogido aporte cierto volumen en la parte superior para dar la sensación de que la cara es más larga", explicó la especialista.

Para esta ocasión es recomendable delinear los ojos. Foto: Archivo / CHIC!

Para el maquillaje, "sería bueno animarnos a un delineado, que podemos lograr incluso con sombras. No hace falta que sea entero (las mujeres de ojos pequeños no se ven tan beneficiadas por un delineado total como si lo hicieran parcialmente), pero es un buen modo de destacar la mirada. Siempre debemos buscar un punto focal (si destacamos los ojos, que los labios no se vean demasiado llamativos y viceversa)", concluyó Laura Malpeli de Jordaan.