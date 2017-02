Lady Gaga es la nueva 'leyenda' de Tiffany & Co

El domingo 5 de febrero del 2017, en Houston Texas, se llevará a cabo el Super Bowl. Lady Gaga va ser una de las artistas sobre el escenario.

Para el gran evento deportivo, la icónica joyería Tiffany & Co presentará el spot con la participación exclusiva de la musa de estilo, en el marco de la campaña 'Some Style is Legendary' llevada a cabo por la firma de lujo.



"Estamos felices en anunciar que legendaria Lady Gaga es la nueva cara de nuestra campaña, que debutará esta primavera", compartió la boutique en su cuenta de Instagram.

Captured in a behind-the-scenes moment, we’re excited to announce that the legendary @ladygaga is the face of our new spring campaign. As fiercely feminine as our new #TiffanyHardWear collection, she captures the power and energy of New York. #LadyGaga #LegendaryStyle #Tiffany #TiffanyAndCo Una foto publicada por Tiffany & Co. (@tiffanyandco) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 9:00 PST

En un corto de 60 segundos, la cantante luce emulando a la artista Audrey Hepburn la nueva colección de la exclusiva joyeria llamada HardWear que saldrá a la venta a partir de abril y estará también disponible online.



La producción estuvo a cargo de la dirección creativa de Grace Coddington, exdiretora de Vogue. US. David Sims fue el responsable de inmortalizar a Lady Gaga con las piezas de la línea.



"En Nueva York naces sabiendo que Tiffany es lo mejor y donde la magia cobra vida", confesó en un comunicado de prensa. Será la primera vez en la historia que formará parte del acontecimiento.



Ya formaron parte de esta serie de retratos celebridades como la actriz Lupita Nyong'o.