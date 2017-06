José Forteza: ‘La gente todavía quiere ver la revista impresa’

En su último artículo para la edición de Vogue México, José Forteza repasa cada uno de los hilos que tejieron la cuarta edición del Runway Ecuador. Cual si fuera un urdidor, en ‘Quito de moda’ escribe sobre un país que se abre paso al diseño internacional sobre una pasarela firme.

Forteza, editor sénior de Vogue México y Latinoamérica, estuvo en el Ecuador como invitado a la más reciente edición del Runway. Entre pasarelas, él habló con EL COMERCIO sobre su perspectiva en torno a la industria de la moda local y mundial.



¿Cómo se unió para usted el mundo de la moda y el de la música?



Cuando la industria de la música se puso complicada, debido al mundo digital y el ‘streaming’, me uní a una pequeña editorial que estaban fundando en Miami, en 1996, que se llamó Ideas Publishing Group. Licenciábamos títulos de Estados Unidos y de Europa para hacer una versión en español y distribuir en Estados Unidos y Latinoamérica. En una segunda camada, licenciamos a Vogue de Condé Nast y me vi inmerso ahí. Con mi bagaje de periodismo entendí que podía hacer una carrera en la revista.



¿Vogue sintió la crisis de los medios en el mundo?



Honestamente, a nosotros no nos llegó. Creo que la razón es que Vogue es un título muy aspiracional y todavía funciona en la gente la mística de ver las grandes producciones de moda en la revista impresa, más que en una pantalla.



También hemos desarrollado nuestra plataforma digital. Aunque en este punto sigue siendo el ingreso de publicidad primario a través del medio impreso, está creciendo el digital. Nos va bien, tenemos réplicas de hasta 4 millones en el mundo digital y seguimos con nuestra distribución creciente, increíble en estos días, en el mundo impreso.



¿Qué retos se encontraron en la web?



Aprender que todo es más conciso e integrarnos al ritmo de inmediatez. Lo otro fue aunar esfuerzos y no divorciarnos del fenómeno millennial y generación Z, que son los bloggers e influencers.

¿Hay colaboraciones?



Nosotros abrazamos a los bloggers, nos nutrimos de ellos gracias a su impacto de imagen, a la inmediatez con la que llevan el mensaje. A la vez seguimos con nuestra labor de un medio que hace análisis de lujo, que se enfoca en la belleza y en el concepto estético.



¿Cómo un diseñador ecuatoriano puede capturar la atención de medios como Vogue?



Una de las formas es esta. Es la presencia, en este caso mía, en un evento como Runway. Que sus organizadores se preocupen de invitar a medios internacionales. Vogue distribuye en toda América Latina y en el mercado hispano de Estados Unidos. Nuestra función es llevar a esos mercados lo que pasa en la moda internacional; en Nueva York, Milán, Tokio o París. La otra parte de esa función es llevar a ese gran público lo que está pasando en esa región. Lo hemos hecho antes con países como Colombia, Perú, Chile o Argentina. Ahora llegamos a Ecuador y estamos con esa impresión de lo que se puede hacer acá. Así que este es el momento.



José Forteza. Fue productor y representante artístico. Produjo 15 discos de jazz, en su mayoría, y de pop latino con artistas diversos. Estudió relaciones internacionales y comunicación. Empezó a ejercer el periodismo tras la crisis por la digitalización de la música global.