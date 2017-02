Los cuatro jeans que hay que tener este 2017

Después de largos años de reinado de pantalones tipo tubo, los jeans holgados se preparan para desbancar este mítico modelito. Al menos, eso parece indicar el streetstyle de la ciudades más cosmopolitas del mundo.

Así funciona este cíclico mundo de la moda en el que un jean no es simplemente un par de pantalones, en el que una y otra vez las prendas se reinventan. ¿O acaso no se escucha cada comienzo de temporada a mujeres repetir frente a un guardarropas repleto: "No tengo que ponerme"? Claro, no es lo mismo un desgastado que uno roto o uno de cintura alta y menos aún que un oxford. Porque de eso se encarga la maravillosa industria: una prenda nunca sea suficiente.



De hecho, según una encuesta realizada en Estados Unidos por ShopSmart, de Consumer Reports, el 91 por ciento de las mujeres tienen al menos un pantalón jean. Pero en promedio, tienen siete tipos de esta prenda de vestir en su closet.



El corte, el lavado, el tono, los embellishmet, el largo y tantos detalles más, son los que hacen la enorme diferencia para que tener esa variedad indispensable.



Prenda icónica si las hay, ítem comodín en el vestidor tanto femenino como masculino, un clásico combinable con cualquier básico tanto para el día como para la noche y para todas las edades, el jean nunca pasa de moda pero sí, siempre se reinventa.

Los modelos que marcan tendencia este 2017:



Jeans deconstruídos: la tendencia la impuso la marca Vetements, cuando se les ocurrió tomar dos denims vintage y, entre los dos, hacer uno sólo. De forma tal, que quedan en distintos tonos de azul, costuras a la vista y desflecado en la terminación. Supuestamente son únicos, ya que son hechos a mano, por lo que su precio ronda la llamativa suma de USD 1.010. Por su puesto, las marcas low cost ya lanzaron sus imitaciones.



Mom jeans: llevan este nombre porque recuerdan a los jeans que llevaban las madres en los años '90. Son de cintura alta, rectos y nada tienen de nuevo; cualquiera podría encontrar uno de ellos si revuelve con paciencia el guardarropa. Así los lleva Kendall Jenner.

baby surf Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 16 de Jul de 2016 a la(s) 5:36 PDT

Jeans al tobillo: son los llamados Cropped kick-flare. Son de tiro alto y terminan en forma acampanada a la altura del tobillo. Ideal para usar con botas en pleno invierno o con mocasines con apenas un poco de taco como lo lleva Alexa Chung.



Personalizados: todas las prendas y accesorios van por este camino en donde lo personalizado es protagonista. Así como ocurre con las carteras, el denim se suma a este fenómeno en el que el gusto de cada uno está a la vista. Pins, parches, bordados o roturas, todo vale, siempre y cuando sea original.