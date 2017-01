Globos de Oro: los looks más deslumbrantes de la alfombra roja

El domingo 8 de enero del 2017 se llevó a cabo la 74ª edición de los Globos de Oro, premios conocidos como la antesala de los Oscar. Con Jimmy Fallon como anfitrión, estrellas del cine y la TV se reunieron en el hotel Beverly Hilton de Los Angeles. La moda que desfila por la alfombra roja, fue la gran protagonistas de la noche.

Este año, los tonos reinantes siguieron la línea: los plata, rosa y negro. Los accesorios metalizados fueron los más elegidos para completar el look de gala.

Amy Adams, nominada por su papel en Arrival, eligió 'brillar' con un impactante vestido negro de lentejuelas corte straplessdel diseñador Tom Ford. Joyas discretas, smokey eyes y cabello lacio.

Como mejor actriz de reparto y de su flamante nominación por el protagónico en la favorita La La Land, Emma Stone, lució sofisticada y femenina con su diseño en rosa pálido con apliques de metal.

Our favourite look from the #GoldenGlobes is Emma Stone in @maisonvalentino #valentino #celebritystyle #emmastone #fashion #redcarpet #gown #stars #maisonvalentino #whattheywore #theglammagazine Una foto publicada por The Glam Magazine (@theglammagazine) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 3:46 PST

Fiel a su estilo, la actriz Anna Kendrick, optó por una pieza de autor de un solo hombro en tono gris plata firmado por Vionnet. Maquillaje y peinado acorde a su elección de gala.

Modern Grecian vibes 💋#Vionnet Una foto publicada por Anna Kendrick (@annakendrick47) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 8:21 PST

La ganadora, Tracee Ellis Ross, escogió una pieza al cuerpo en tono gris metalizado, con piedras preciosas bordadas. Sus anillos completaron su look de aires futuristas. Destacó su maquillaje con labios rojos mate.



Única e insuperable, Nicole Kidman, siempre da que hablar en las alfombras rojas. Esta vez escogió un diseño singural del reconocido Alexander McQueen.

La actriz, Reese Witherspoon, optó por el mismo look que hizo 10 años atrás en la alfombra roja de los Golden Globes. Un diseño de autor corte sirena en color amarillo, con un imponente tajo.



Anna Chlumsky- optó por un vestido en tono verde esmeralda de corte asimético. Ausencia de accesorios, cabello recogido en tono de caballo.



Mandy Moore, impuso tendencia con un escote pronunciado un vestido en tono azul marino. Elegante y formal, una de las más destacadas de la alfombra roja. Joyas en tono plata complementaban su elección.

This is Us obsessing over #MandyMoore on the #GoldenGlobes red carpet 😍Double tap if you're watching! Una foto publicada por Life & Style Weekly (@lifeandstyleweekly) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 3:14 PST

La joven actriz –Lily Collins– con un look fresco muy femenino. Con un diseño muy elegante del talentoso Zuhair Murad, una pieza bordada con sútiles trasparencias. Su make up muy sofisticado con labios rojos mate.

Felicity Huffman, deslumbrante con un vestido combinado en tonos metalizados y blanco, complementos a tono, maquillaje discreto y cabello suelto.



La sexy modelo, Emily Ratajkowski, impactó una vez más en la alfombra roja con un diseño singular en dorado que destacaban su figura.

Red Carpet Knockout: @emrata makes an entrance in the NUDIST at the Golden Globe Awards. #inourshoes Una foto publicada por Stuart Weitzman (@stuartweitzman) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 4:58 PST

Sofía Vergara también se inclinó por el brillo metalizado combinados de trasparencias.



Felicity Jones, fue otra de las celebrities, que se inclinaron por el tono del 2017: rosa cuarzo, de la firma italiana Gucci. Con un vestido combinado con imponente accesorio de piedras.



La actriz, Ruth Negga, inspirada en un estilo futurista con una pieza metalizada en lentejuelas peltre.

#RuthNegga making quite the entrance dripping in silver @LouisVuitton #goldenglobes #goldenglobes2017 Una foto publicada por Marie Claire (@marieclairemag) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 4:33 PST

Los Strangers Things estuvieron muy formales siguiendo la línea de la noche respetando el black tie.

Regram @drewbarrymore: #Netflix #strangerthings#santaclaritadiet #alumni Una foto publicada por @strangerthingstv el 8 de Ene de 2017 a la(s) 7:30 PST

Natalie Portman, embarazada, escogió una pieza de la firma Prada en tono namarillo. Un vestido formal de mangas largas, maquillaje sobrio y peinado semirecogido. Con una joya de 1910.



Michelle williams, enfundada en un Louis Vuitton con corte off shoulder en tono gris, sin joyas sólo con un choker de lazo. Un make up con efecto no make up.



Drew Barrymore, la talentosa actriz, se inclinó por un look glamoroso en tono blanco y plata de corte asimétrico de la diseñadora Monique Lhuillier. Un maquillaje a tono, accesorios discretos y cabello suelto.



Zazie Beetz interprete a Noelle en la comedia 'Easy' de Netflix deslumbró en la 74°edición de los Golden Globes con un total look black, de géneros combinados. Sobre metalizado, joyas discretas y maquillaje sobrio.

Our lovely and beautiful #natalieportman attending #goldenglobes #jackie #portman #natalieportmanlove #pregnant #mother Una foto publicada por Natalie Portman (@natalieportmanlove) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 7:33 PST

Lola Kirke con una propuesta ultra femenina. Una pieza strapless corte corazón con estampa floral. Cabello suelto con ondas naturales y ausencia de joyas.



La actriz y modelo- Karrueche Tran- sorprendió con un vestido strapless drapeado en fucsia de la firma italiana Dolce & Gabbana. Los anillos xxl fueron el toque trendy de su look.



Yvette Nicole Brown, encandiló con un look de gala. Una pieza de autor realizado completamente en pailletes semi rosas.



La presentadora, Giuliana Rancic, una de las más elegantes de la velada con una pieza bordada en piedras emulando flores, con una impactante falda.

Miss Golden Globe trio, Sistine Stallone, Scarlet Stallone and Sophia Stallone, todas con un total look black.