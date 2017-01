Los gimnasios más completos de Quito

Si una de las metas para el nuevo año es llevar un mejor estilo de vida, la falta de información sobre espacios para hacer ejercicio no será una excusa. En Quito se han ganado buena fama algunos gimnasios debido a la calidad del servicio y su impacto gracias a líderes de opinión como deportistas de élite o modelos.

El Phisique Wellness Club es uno de ellos. Este gimnasio, con sucursales en Quito y Cumbayá, se destaca por ofrecer máquinas con tecnología de punta. Patty Pachón, gerente técnica de atención al cliente, indica que las máquinas cardiovasculares, por ejemplo, cuentan con medidores de frecuencia cardíaca.



Phisique tiene con la máquina Kinesis en la sucursal del Dann Carlton. Este equipo permite trabajar todas las zonas del cuerpo y la pueden usar personas desde los 16 hasta los 70 años.



En el Paseo San Francisco, por otro lado, cuentan con Omnia, un equipo de entrenamiento altamente versátil. Phisique también tiene piscina en el Dann Carlton y en el Swissotel.

El Phisique está en la plaza De las Américas, Swissotel, Paseo San Francisco y Dann Carlton. Foto: Vicente Costales / CHIC!

El Phisique está en la plaza De las Américas, Swissotel, Paseo San Francisco y Dann Carlton. Además, se ofrecen clases de yoga, pilates, TRX, entre otros. El ‘coaching ontológico’ es un servicio que no se incluye en la membresía. Este es un entrenamiento que empieza por la parte mental. Adicional, hay clubes ‘outdoors’ de atletismo, montaña, triatlón, buceo y yoga.



El Balance Fitness Center es otra opción. Diego Jiménez, gerente del gimnasio, indica que se maneja el concepto de todo incluido. Este es un espacio donde se encuentra máquinas de cardio y fuerza. Esto se conjuga con clases grupales que abarcan varias disciplinas, como ciclying, spinning, entrenamiento a suspensión, Zumba y extreme combat.



Jiménez cree que las clases son el producto estrella de la marca. Son entrenamientos fuertes en los que se puede llegar a quemar unas 800 calorías por sesión.



Desde hace dos meses cuenta con una cámara de colágeno. Esta es similar a una de bronceado. Emite rayos infrarrojos que estimulan la generación de colágeno. Los efectos son a nivel estético, pues se ve una piel más joven, pero principalmente a nivel deportivo, pues ayuda a regenerar el cartílago en rodillas o codos. Su uso no tiene ningún costo para los miembros. Además, este centro trabaja de la mano con la empresa de nutrición Healthy and Happy.

El Pacific Gym Fitness Club tiene sucursales en Ponciano y en la Av. Shyris y El Telégrafo. Foto: Patricio Terán / CHIC!

Otro espacio con diversas opciones y facilidades para los clientes es el Pacific Gym Fitness Club. Este gimnasio cuenta con cuatro áreas: un espacio para ejercicios funcionales y crossfit, pesas y musculación, zona de ciclying y spinnig y la zona de cardiovascular. En este último están las máquinas caminadoras, elípticas, entre otras, y se ofrecen clases de pilates, fit dance, yoga, etc.



Adicional a eso, el Pacific Gym ofrece el servicio de bronceado y spa. Al igual que en los otros centros, este gimnasio dispone de casilleros y duchas con agua caliente para los clientes. Todo sea por la salud y la estética.



Modelos Pacific Gym: Kharlos Cordero, Pablo Perugachi y Kevin Buestán / Agencia D.I.S.