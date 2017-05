Estudiantes cubanos presentan en Berlín moda hecha con algas

Estudiantes del Instituto Superior de Diseño de La Habana (Cuba), en colaboración con la Universidad Técnica de Berlín, presentaron en la noche del jueves 4 de mayo del 2017 en la capital alemana una colección de moda sostenible que incluía prendas confeccionadas con algas.

Bajo el lema "suéters sostenibles", los jóvenes diseñadores mostraron al público una amplia gama de camisetas, chaquetas, vestidos y sudaderas elaboradas con fibras biodegradables. De este modo, para sus creaciones, además de lana o algodón, los estudiantes echaron mano de una fibra de celulosa obtenida a partir de algas que, además de no contaminar, es rica en minerales y tiene propiedades antiinflamatorias.



"El algodón no puede ser el fin", señala la investigadora de la Universidad Técnica de Berlín, Josephine Barbe, impulsora del original proyecto, que ahora tiene intención de promover la producción de este tipo de moda ecológica en Cuba.



Según recuerda, las antiguas plantaciones de algodón de la isla caribeña han sido ahora sustituidas por cultivos de tabaco y de azúcar, razón por la que los tejidos en el país se han encarecido. La solución podría pasar por diseñar ropa confeccionada con algas, que abundan en los arenales cubanos.



No es la primera vez que la Universidad berlinesa y el Instituto de Diseño Cubano colaboran en proyecto de moda sostenible. Ya en 2016, también bajo la dirección de la profesora Josephine Barbe, presentaron en la capital alemana una iniciativa creativa respetuosa con el medio ambiente.