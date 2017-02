Emma Stone: la magnética estrella que cautiva con su talento y estilo

Es la figura del momento. El nombre de Emma Stone está en boca de todo Hollywood desde su papel en el multinominado film musical La La Land. No para de cosechar éxitos, y fue premiada en los BAFTA y Globos de Oro. Pese a que confesó que la fama la aterroriza, su simpatía natural y su talento en cámara cautiva al público.

La actriz estadounidense de 28 años, dueña de una belleza ultrafemenina, es además la protagonista constante de las alfombras rojas por su oda al glamour, por lo que la expectativa por su look en la próxima entrega de los premios Oscar 2017 es grande.



Emily Jean -su verdadero nombre antes de llegar a Hollywood- ya era popular por sus trabajos en la pantalla grande como novia del Spider Man protagonizado por Andrew Garfield, por su papel en Crazy, Stupid, Love o su reciente actuación en Birdman, por la que obtuvo su primera nominación al Oscar como actriz de reparto.



Pero La La Land cambió todo, demostró que además de actuar puede cantar, bailar, un sueño que perseguía desde muy niña cuando descubrió que el teatro era la mejor terapia para superar sus ataques de pánico.



Con su personaje Mia, además, se ganó el lugar de diva de estilo. El vestuario es un homenaje a la historia de la moda y refleja la esencia de una magnífica heroína hollywoodense en la línea de Audrey Hepburn y Grace Kelly: elegante, sofisticada, frágil y de una belleza poco estridente.



Para su última alfombra roja, en la gala de los BAFTA, lució un espectacular vestido de alta costura elaborado íntegramente a mano para ella- que llevó más de 1 100 horas de trabajo. Bordado de forma artesanal, fue confeccionado con 18 mil elementos, entre ellos piedras y cristales.



Stone maneja una personalidad camaléonica cuando se trata de moda, pero mantiene una misma línea: una oda a la elegancia femenina. En una entrevista para Teen Vogue en septiembre de 2011 contó que sigue las tendencias pero prioriza la comodidad y confesó que podría vivir en jeans y botas. "Las uso hasta en verano cuando no es época", dijo Stone.

A prueba de supersticiones, es fanática de la tonalidad amarilla, el color predominante de vestuario en La La land. Mary Zophres la encargada de la estética dijo que al verla enfundada en un modelo de esa tonalidad la enloqueció.



Diane Keaton, es su papel de Annie Hall, es una de las referencias que acude a la hora de vestir: "No sigo a nadie en particular pero me gusta mucho esa estética. Soy amante de la moda retro".



Las décadas pasadas, en especial los '20, sirven de inspiración para su 'outfit'. La actriz apostó a lo seguro en la premiere francesa del film con un conjunto de dos piezas de la maison Chanel: lució una chaqueta corta con bordado floral en rojo y oro y una falda larga realizada en tweed con detalle de flecos (colección 'Pre-Fall' 2017).



Pero también remite a los '60 al estilo Twiggy con un mini dress como el que lució en el Festival Internacional de Cine de Toronto, con su color favorito: el amarillo. Completó su look con un tocado.



Su pelo y maquillaje se inscriben en la misma estética de lo romántico-retro con un giro de actualidad. Suele lucir una piel luminosa en tonos rosados y ojos perfectamente delineados que resaltan sus intensos ojos verdes, casi transparentes.