El aporte de los diseñadores venezolanos a la moda local

Ana C. Alvarado

La migración trae ideas innovadoras y un espíritu emprendedor. En los últimos cinco años, Ecuador ha recibido más de 470 000 venezolanos, según el Ministerio del Interior.

Muchos de ellos, a pesar de haber tenido propiedades y trabajo en su país natal, eligieron empezar de nuevo en un contexto más estable.

La moda ecuatoriana es uno de los campos que se está alimentando de este flujo de migrantes. Venezuela es reconocida por el culto a la belleza y por ser el país de donde salieron diseñadores que ahora son muy influyentes en la alta moda, como Carolina Herrera.



Es el caso de Rosymar González, quien lanzó su marca de joyería hace tres años en Ecuador. Sus joyas son de gran formato, pero con énfasis en la pulcritud. Las ecuatorianas se sienten más atraídas por lo tradicional, así que González empezó a mostrar sus diseños a través de editoriales de moda, modelos e ‘influencers’.



El crecimiento de la firma se refleja en sus puntos de venta en Quito (Tienda The Designers Society) y Guayaquil y en su expansión al extranjero: Miami, Panamá, Argentina y Puerto Rico.

Belinda Domínguez es ingeniera en sistemas. Hace tres años su esposo fue transferido a Ecuador, así que se mudaron junto a su hijo menor. Domínguez estudió orfebrería en Quito y hace dos años lanzó la marca By Beli Joyas.



Los diseños de Domínguez proponen dinamismo. Usa piedras naturales y experimenta con las formas. By Beli Joyas rompe con éxito la regla de no mezclar oro y plata. Domínguez vende sus productos a través de Instagram.



Un emprendimiento más reciente es el de las arquitectas Hexi Murillo y Maru Duarte. Juntas crearon Equilátero, una línea de accesorios de madera.



El fotógrafo Isaac Salazar se les unió en octubre del 2016 y ahora están trabajando juntos en el diseño y producción.



Los jóvenes emprendedores aseguran que venir de un mercado tan competitivo como el venezolano les motiva a estar siempre innovando.



Equilátero vende sus productos en Libertina Tienda de Diseño (Coruña y Lugo).