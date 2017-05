¿No te crece el cabello? Esto recomienda una experta capilar

El deseo de muchas mujeres es que su cabello se convierta en su mejor accesorio. Sin embargo, algunas tienen problemas para que la melena crezca y luzca hermosa.

Lo común es que el cabello crezca alrededor de un centímetro al mes. Si el crecimiento es mucho menor a este número, se puede deber a que el pelo no está recibiendo los nutrientes y atención necesaria.



Otras señales que alertan sobre el malestar del cabello son la resequedad, las puntas abiertas y, en casos más extremos, el quebrantamiento de las hebras capilares en las puntas.



Andrea Moncayo, dueña de Cool Cuts Peluquería, explica que el cabello y las uñas son la última prioridad del cuerpo. Es decir, los nutrientes llegan primero a otras partes del cuerpo y lo que queda, si queda algo, va al pelo y las uñas.



Entonces, si la nutrición, hidratación y estilo de vida no son los correctos, esto se reflejará principalmente en la salud y apariencia de estas zonas.



En casos menos comunes, dice Moncayo, el poco crecimiento se debería a trastornos hormonales. Si al cambiar los hábitos de alimentación y belleza el pelo no ha mejorado, la experta en cuidado capilar aconseja acudir a un endocrinólogo.



También hay que diferenciar los daños. Si el cabello se cae y es escaso, se debería a un problema dermatológico, y en este caso también hay que hay que acudir al experto.



Si tu cabello no crece, debes prestar atención a estos puntos: