Lo que se viene: así será la cosmética del futuro

El maquillaje y productos de cuidado personal representan una gran porción del mercado. Las consumidoras de 18 años en adelante representan un 30% del mercado de cosméticos en total, pero en 2027 serán el 75%, según la consultora Deloitte.

Es por eso que es muy importante cumplir con las expectativas de esta generación y ver qué demandan en el mundo de la belleza y cuidado personal.

Estos son los cinco caminos que comienzan a dibujarse. Así será el futuro de la belleza marcado por una generación de mujeres exigentes:



1. Lujo sostenible



Las firmas más exclusivas se sumarán a la cosmética eco y sostenible, no sólo con nuevas fórmulas a base de moléculas naturales, sino también en el packaging y en los valores que hay detrás de cada producto. La innovación se da de la mano de la naturaleza en este nuevo concepto de lujo sostenible. Combinar sustenibilidad 360º y fórmulas tan naturales como efectivas son los cimientos de lo que se viene en la industria.

2. Todo en uno



Los viajes, cada vez más habituales y de mayor duración, junto a las redes sociales, son la explicación de la segunda tendencia cosmética futura: el maquillaje 'on the go'. Aplicando la innovación en formatos y fórmulas, el resultado es un amplio espectro de productos muy prácticos y vanguardistas que permiten que el maquillaje esté siempre allí donde se le reclame. Los formatos serán especiales para incorporar más de un elemento en un solo envase, para facilitar la aplicación y la comodidad de llevarlos a todas partes.



3. Efecto retoque

El incremento de las intervenciones médico-estéticas, en general, y de los retoques a los 30, en particular, tiene su particular efecto en el maquillaje. No será suficiente con camuflar imperfecciones, sino que el objetivo será potenciar más las facciones: labios voluminosos, pómulos más marcados. Un efecto retoque, a través de técnicas de maquillaje, que magnifique la belleza de cada mujer, de forma personal y instantánea.

4. Maquillajes con fórmulas de agua



La combinación de texturas ligeras y componentes naturales, sin sacrificar la efectividad, en el caso de los tratamientos, o el color y la duración, en el caso del maquillaje, supone un interesante reto para la industria que de a poco va a ir adaptándose a esta nueva tendencia.

5. La próxima generación del Lipstick

La generación de las selfies ha hecho del color de labios su seña de identidad. ¿Es posible innovar para satisfacer a la consumidora Millennial? ¿Qué quiere la próxima generación de usuarias del lipstick?



Lograr un look personal es para los Millennials una manera de transmitir un sentimiento que tienen muy arraigado: el de ser únicos. El brillo labial es lo que se viene en diferentes texturas, colores e incluso de mayor duración que cualquier otro tipo de labial.