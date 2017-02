Colecciones inspiradas en el amor

El diseño, que muchas veces también es arte, está relacionado al sentir de quien crea y a lo que busca comunicar quien lo usa. Y es por ello que el amor es uno de los temas que inspira a los diseñadores cuando van a trabajar en una nueva colección.

De forma específica, la moda ha estado marcada por el amor como un motivo recurrente. La diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, por ejemplo, crea prendas alegres, con formas simples, pero con referencias claras a ese sentimiento. Los holandeses Viktor & Rolf transmiten el amor en sus creaciones. En el campo de la joyería se puede citar la colección ‘Love’ de Cartier, o la línea de Elsa Peretti para Tiffany & Co.



Las marcas de moda ecuatorianas también tienen sus propuestas, principalmente enfocadas a la venta durante el mes del amor y la amistad.



Grial vende diseños únicos de camisetas en su tienda en el Paseo San Francisco. “Manejamos temáticas variadas. Entre ellas, una que siempre usamos es la del amor”, dice la diseñadora Andrea Barrionuevo.

Una opción clásica en lo romántico es obsequiar una joya. Foto: Julio Estrella / CHIC!

Durante febrero, la marca recibe decenas de pedidos de diseños personalizados. Además, Grial se preparó con estampados que hacen referencia a motivos noventeros relacionados con el amor. Por ejemplo, el corazón con la foto de Arnold que atesoraba Helga de la serie ‘Hey Arnold’ o la frase ‘I choose you’ (Yo te elijo) en un tono romántico de

Una opción clásica en lo romántico es obsequiar una joya. Orafe, que nació de las manos de Carolina López hace cuatro años, es una opción en este campo. Además de la línea de aros de compromiso y para matrimonio, López lanzó recientemente la colección ‘Words From the Heart’.



Este lanzamiento cuenta con dijes, pulseras, llaveros y collares personalizados con la frase que el cliente elija. Pueden ser iniciales o frases como Te amo o To the moon and back (Hasta la luna y de regreso). La diseñadora usó plata 925, cuero e hilos de seda.

También hay propuestas de calzado. Dani Rubio Atelier lanzó, por el mes del amor y la amistad, una colección de zapatos de estilo casual-elegante. “Tuvimos en mente las cualidades fundamentales del amor, como la espontaneidad, sensibilidad y entusiasmo”, dice la diseñadora.



Son zapatos con colores alegres, donde el rojo es el más usado por simbolizar el sentimiento de pareja. La autenticidad es otra característica que Rubio quiere reforzar en sus diseños, pues cree que esto se transmite hacia el ánimo de la persona.

Dani Rubio vende su calzado en la tienda de moda junto a Orafe.