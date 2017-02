Moderna, joven y sofisticada: la nueva colección de Hugo Boss para hombres

La firma alemana Hugo Boss presentó el 31 de enero del 2017 su nueva colección de otoño/invierno para hombres, en la que apostó por un estilo más "moderno, joven y sofisticado" con el objetivo de llegar a un público más amplio.

En su primera temporada bajo la batuta del diseñador Ingo Wilts, Boss ofreció en la Semana de la Moda para hombres de Nueva York tanto ropa deportiva y estilismos diarios como trajes, abrigos y gabardinas con una clara influencia náutica, con lo que se alejó de la rigidez y el espíritu aséptico de la marca.



Las nuevas creaciones destacan por los numerosos contrastes de volúmenes y longitudes en las piezas, si bien no se ha perdido la sobriedad en los colores, con tonos grises, negros y en ocasiones morados, y la elegancia en los cortes de los trajes y los abrigos.

BOSS Menswear is back in the spotlight with a collection focused on dynamic performance for the travelling man #ThisIsBOSS #NYFWM Una foto publicada por HUGO BOSS (@hugoboss) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 8:34 PST

Entre las prendas mostradas se incluyen chaquetas negras de cuero, las clásicas americanas "slim fit" de lana y seda, abrigos de ajuste recto con el cuello con solapa ancha, chaquetas impermeables cortas y largas, y pantalones lisos y a rayas por encima de la camisa.



Tampoco faltaron los jerséis de cuello alto, el traje azul oscuro a rayas de carácter atemporal, los abrigos con capucha de pelo y las gabardinas -diseñadas para los fríos viajes durante el invierno- de colores crema y grises claros.

Boss, que se ha convertido en uno de los líderes en el segmento del lujo, se reinventó en esta colección e introdujo nuevas texturas con finos materiales, sin abandonar por ello el especial cuidado por los detalles, así como la clase y el glamour que caracteriza a la firma.



Se trata del único desfile que la firma alemana ofrecerá esta temporada, ya que no mostrará la colección de mujer en la Semana de la Moda de Nueva York, como parte de la nueva estrategia de la compañía, que en adelante dará prioridad a su línea de ropa para hombre.



Además, la firma se centrará en sus dos marcas principales: Boss, la marca de ropa de alta gama para el hombre de negocios, y Hugo, una marca más asequible para los jóvenes y orientada a las tendencias del momento.



Hugo Boss lanzó en noviembre del 2016 un plan de reestructuración de la marca para impulsar su crecimiento en los próximos años y lograr un mayor equilibrio entre la ropa para hombre y la de mujer, según explicó entonces a la revista Vogue el director creativo, Ingo Wilts.



Por su parte, la marca neoyorquina Ovadia&Sons presentó el miércoles una colorida colección con looks muy informales, en la que destacan los pantalones tobilleros, las chaquetas "bomber" plateadas, estampadas y de camuflaje, en combinación con zapatillas sin cordones de suela gruesa (modelo "slip on", popularizado por la firma Vans).



En el segundo día de la Semana de la Moda el astronauta estadounidense Buzz Aldrin hizo su debut en la pasarela desfilando para el diseñador Nick Graham, con un conjunto plateado de inspiración futurista que forma parte de la colección denominada "La vida en Marte: Otoño-Invierno 2035".

El astronauta estadounidense Buzz Aldrin hizo su debut en la pasarela desfilando para el diseñador Nick Graham. Foto: AFP

La jornada contó además con la presencia de celebridades como el cantante colombiano J Balvin, primer embajador latino designado por el Consejo de Diseñadores de la Moda de EE.UU., y el DJ Steve Aoki, que trajo por primera a Nueva York su nueva marca de ropa urbana Dim Mak, con la que ha triunfado en Japón.