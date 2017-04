Noches de cine y moda en el Ochoymedio

Ana C. Alvarado (I)

Este miércoles y jueves (26 y 27 de abril) se proyectará en el cine Ochoymedio ‘Iris’, un documental de Albert Maysles que explora el estilo de Iris Apfel, una diseñadora nonagenaria e ícono de la moda.

El Ciclo Noches de Cine y Moda es una iniciativa de Estefanía Cardona, directora del medio digital Lifestyle Kiki. Experta en marketing y comunicación de moda, asegura que esta es la primera vez que se crea un espacio que explora esta expresión a través del cine en el Ecuador.



Para llevarlo a cabo se reunió con Mariana Andrade, directora del Cine Ochoymedio. Juntas le dieron forma al proyecto, que contempla proyectar una película referente a la moda al mes. Gracias al auspicio de Óptica Los Andes (OLA) podrán traer una serie de títulos documentales y también de ficción.



Cada película se proyectará en dos funciones a día seguido y después de la primera siempre habrá un conversatorio. “Es necesario para generar una cultura, crítica y postura sobre la moda en Ecuador”, indica.



En esta ocasión de estreno, la charla, que será moderada por Cardona, contará con la participación de Gabriela Moyano, Directora de +Arte Galería; Daniela Fuentes, antropóloga y gestora cultural; Gabriela Palacios, jefe de marketing de Grupo OLA, y Maité Torres, estilista.

Estefanía Cardona y Gabriela Palacios, de Óptica Los Andes, realizan el proyecto junto al Ochoymedio. Foto: Vicente Costales / Chic!



El objetivo es analizar la cinta desde distintos campos y discutir sobre los territorios de la moda en el arte, en la construcción de imagen e identidad, entre otros.



La curaduría de las películas la está realizando Cardona. Se está planteando traer documentales como ‘The True Cost’, el cual explora el impacto de la moda en lo social y ambiental. También se traerá títulos que no fueron pensados como cintas de moda, pero que han marcado un precedente por el uso y protagonismo del vestuario y accesorios.



Es el caso de ‘Annie Hall’, de Woody Allen, o ‘Lolita’, de Stanley Kubrick. Los personajes principales de ambos filmes influyeron en la cultura popular por sus propuestas irreverentes de vestuario.



Para mayo se está planificando traer ‘The First Monday in May’, de Andrew Rossi, un documental que se adentra en la organización de la exposición de moda anual en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.