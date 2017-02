¿Qué dice el slogan feminista que la marca Dior puso de moda?

El nuevo hito de Dior es nada menos que una remera estampada con un slogan feminista y que, como no podía ser de otra forma, nació de la mano de la primera mujer a cargo del área creativa de la firma, María Grazia Chiuri. La prenda reza "We Should All Be Feminists" , y ya es la preferida de varias de las celebridades más influenciables de Hollywood.

'We should all be feminists', a manifesto from #MariaGraziaChiuri's first ever collection for Dior, a hommage to Chimamanda Ngozi Adichie's essay from 2014 on feminism that our Artistic Director share the convictions. #DiorSS17 Una publicación compartida de Dior Official (@dior) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 8:40 PST

Tras la marcha del belga Raf Simons, la flamante directora creativa italiana logró imponer algo tan simple como intenso: una simple camiseta pero con una frase tan comprometida que logró lo inevitable: todas la quieren y todas la llevan.



"We Should All Be Feminists" o "Todas deberíamos ser feministas", dice la estampa en letras negras y si bien ya se vio en un desfile en el 2016, ahora las famosas y bloggers, -grandes generadoras de tendencias si las hay- la llevan casi como si de un uniforme se tratara.



Pero lo que nadie se hubiera imaginado es que una marcha de mujeres en Estados Unidos potenciara el mensaje de forma tal que hasta las pancartas llevaban la leyenda que Dior había mostrado en la pasarela.

On the eve of #MariaGraziaChiuri's first couture show for Dior, our muse Natalie Portman stood up for the rights of women everywhere while wearing our T-shirt inspired by our friend Chimamanda Ngozi Adichie's powerfully resonant essay 'We Should All be Feminists'. Una publicación compartida de Dior Official (@dior) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 9:09 PST

La creadora de la frase fue la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Achidie, quien en 2013 la utilizó en una charla TED. ¿Habrá sospechado que años después se podría convertir en la frase furor del universo fashionista?



La fuerza del mensaje fue tan impactante que Chiara Ferragni, Rihanna, Natalia Portman y Jennifer Lawrence, entre otras famosas, ya se sumaron a incorporar esta prenda en sus estilismos. Es una prenda que deja a la vista, una vez más, que la moda no es tan caprichosa como parece y sus tendencias pueden hablar más de los tiempos en que está inmersa de lo que uno imagina.