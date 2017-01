El cambio de look que una revista de modas le propuso a Trump

Gentlemen's Quarterly (GQ), fundada en 1957, es probablemente la revista de moda y tendencias para hombres más importante del mundo. En un video publicado este jueves 27 de enero del 2017 en su canal de YouTube hace un crudo (e irónico) análisis del estilo de Donald Trump.

La publicación, con sede en Nueva York, no le tiene mucho aprecio al nuevo presidente de los Estados Unidos. "Si Trump no puede actuar como un presidente, al menos podría vestirse como uno", dice el video en su introducción, evidenciando que las diferencias con el mandatario no son sólo estéticas.

¿Cuáles serían los problemas que tiene su apariencia? Según GQ, usa demasiado maquillaje para parecer bronceado, sus sacos son muy holgados, suele tener el pantalón arrugado, su peinado no es el mejor, la corbata es muy ancha, y los puños de sus camisas se ven desparejos.



El cambio de look extremo que propone la revista incluye pantalones más ajustados, un saco más ceñido a los hombros y cerrado (sólo con el primer botón), una corbata más fina (que en vez de roja podría ser marrón, y que debe estar acompañada de un pisacorbatas), un pañuelo de bolsillo a tono, un corte de pelo más moderno y dejar el rostro al natural, sin maquillaje ni cremas para darle color. Así quedaría el nuevo Donald Trump.