Adiós bronceado: la tendencia femenina que le escapa al sol

Cada vez son más las mujeres que se enorgullecen de lucir una tez sin bronceado. Contrariamente a lo que sucedía en los '90, cuando las pieles eran expuestas durante horas a los rayos del sol: un fenómeno conocido como tanorexia.



Lejos de tratarse de una moda pasajera, desde hace ya algunos años es una tendencia mundial. El cambio de paradigma en los canones de belleza es un hecho, ya que para la industria dejó de ser sinónimo de belleza.



Esta costumbre mutó a través del tiempo, a partir de la concientización de los daños visibles e invisibles producidos por la exposición al sol. Madonna, Nicole Kidman o Dita Von Teese son los casos más conocidos entre las celebridades que resignaron la exposición al sol por sus efectos no deseados en la salud de la piel. Pero, también se refleja en jóvenes actrices como Kirsten Stewart o Emma Stone.



Working my Moschino! 🎈with Mert and Marcus @phillipsauction 🎉🎉🎉🎉🎉💘al Una foto publicada por Madonna (@madonna) el 27 de Oct de 2016 a la(s) 4:30 PDT

"Nosotros, los dermatólogos, venimos haciendo campaña desde hace muchos años. Creo que es necesario generar una cambio en la cultura de nuestra relación con el sol para entender que no se trata del peor enemigo. Pero tampoco podemos estar tirados 'como lagartos', expuestos a su radiación", puntualizó a Infobae el doctor Jorge Laffargue, médico dermatólogo, jefe de la Sección de Dermatología Quirúrgica del Hospital Pedro Elizalde y referente de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD).



Esta nueva práctica esta arraigada a la tendencia beauty del maquillaje con efecto no make up. Una técnica que tiene como objetivo mostrar un rostro sin imperfecciones y con mucha luminosidad.



Los rastros visibles del sol -como el envejecimiento prematuro de la piel, la deshidratación o manchas – se evidencian en figuras como Donatella Versace o Valentino.

Si bien es importante protegerse de los efectos no todas quieren lucir una piel pálida. En este sentido, hay una serie de precauciones básicas que deben tomarse al momento de exponerse:



El uso de protector solar previene las quemaduras, pero también es importante para evitar otros consecuencias menos visibles y que son resultado de la radiación UVA, como el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de melanomas.



– Es fundamental evitar la exposición solar en horarios del mediodía, entre las 11 y las 16 horas, ya que en este momento la sombra que proyecta el cuerpo es más corta y el sol brilla desde el centro del cielo con mucha intensidad.



-Es crucial utilizar un producto de amplio espectro protector (con filtros UVB-UVA), con factor de protección solar 30 o mayor.



– Una vez elegido el protector solar es necesario que el producto sea colocado media hora antes de la exposición, para que la piel pueda absorber los ingredientes activos.



-El protector debe ser renovado cada dos horas y luego salir del agua (mar, lago, pileta, arroyo, río, cascada) o de transpirar excesivamente.



– Es importante reforzar el cuidado con accesorios que aumenten la protección solar: anteojos contra los rayos UV, sombreros con ala ancha o gorras con visera.