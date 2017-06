La bloguera tetrapléjica que es furor en YouTube

Jordan Bone es una bloguera de belleza con más de 200 000 suscriptores de YouTube. También está paralizada desde el pecho hacia abajo.

Un accidente de auto cuando tenía 15 años la dejó tetrapléjica y dependiente de una silla de ruedas para moverse.

Sufrió de depresión después del accidente, por lo que comenzó a hacer videos que esperaba que ayudarían a otros. Y despertó una fiebre en Internet. Jordan Bone tiene un blog en el que cuenta sus trucos de belleza y da consejos a todos aquellos que lo necesitan.



"Todavía me merezco una vida increíble y también lo hace todo el mundo que tiene una lesión similar", dijo Jordan a la revista Newsbeat en una entrevista.



"Cuando tuve mi accidente no sabía realmente dónde me llevaría mi vida. Me deprimí un par de años después de mi accidente porque me di cuenta de que mi vida no sería como yo esperaba que fuese. Me encontré con meditaciones guiadas en YouTube y cambiaron mi percepción del mundo y cómo pensaba sobre mí misma", contó.

La joven de 27 años de Norfolk empezó a publicar videos en YouTube, pero la gente comentó sus videos preguntando por su maquillaje y eso la inspiró a probar su blog de belleza llamado Jordan's Beautiful Life, que fue para ella una motivación y que la ha ayudado a mejorar a pesar de su incapacidad de abrir sus manos desde el fatídico día. Hecho que, por ejemplo, le impedía maquillarse.

We all want to be successful but it's down to us to make that happen, no one else. Are you doing the things that can make your dream a reality? If not, why not? Be your own success story ❤remember that the chances of you succeeding is SOOO much more likely than even being born 🙌🏼#motivation Una publicación compartida de Jordan Bone (@jbone89) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 11:29 PST

Aprender de cero



"Volví a aprender a maquillarme durante el tiempo en el hospital, no muy bien, pero seguí tratando y perseverando y finalmente lo conseguí. Cuando fue suficientemente bueno, lo empecé a mostrar al mundo a través de tutoriales de YouTube", dijo.

Su video más popular se refiere a su movilidad limitada: ha tenido más de 17 millones de visitas en Facebook y cinco millones en YouTube. "Hice el video porque mucha gente preguntaba constantemente, '¿Qué tiene de malo con sus manos, por qué está sosteniendo el cepillo de esa manera?'



"Al mismo tiempo quería inspirar a la gente a darse cuenta de que sus luchas no son el fin del mundo y la gente todavía puede lograr grandes cosas", agregó la joven.



Jordan ha ido más lejos con su misión de positividad y ha publicado recientemente un libro llamado My Beautiful Struggle, que se agotó en línea durante su primer día de venta.

"Sólo espero que esto llegue a tanta gente porque creo que mi historia podría inspirar a alguien, sólo porque me sentía al final de mi ingenio y que nunca podría hacer nada nunca más", resaltó.



"Pensé: '¿Quién me contrataría si alguna vez quería un trabajo ¿Qué podía hacer yo físicamente?', y me sentía como si me diera por vencida. Hablo sobre cómo está bien no estar bien y cómo debemos hablar sobre nuestros sentimientos y es importante reconocer nuestras emociones", contó Jordan.



"En el futuro sólo quiero llegar a más gente -no creo que vemos suficientes personas con discapacidad en la televisión-. Sería genial mostrar a la gente que podemos tener una discapacidad, pero seguimos siendo humanos. Todavía podemos tener éxito y somos iguales a todos los demás", concluyó la joven inspiradora.